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Motor Circle
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Motor Circle

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Motor Circle
Motor Circle
Motor Circle
Motor Circle
Motor Circle

Çemberin içinde engelleri takılmadan ne kadar sürebilirsiniz?

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Motor Circle, her yaştan kişinin rahatlıkla oynayabileceği, oynarken keyifli vakit geçireceğini düşündüğüm motosiklet yarışı oyunu. Android platformunda ücretsiz karşımıza çıkan oyunda tuzaklarla dolu çemberin içinde sürüş becerimiz test ediliyor.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle küçük ekranlı telefonlarda da rahat oynanış sunan Motor Circle, adından da tahmin edeceğiniz bir çemberin içinde motosikletinizi sürmeye çalıştığınız farklı bir yapım.

Oyun görünüşte fazlasıyla kolay ancak yarışa başladığınız fikriniz hemen değişiyor. Motosikletin kontrolü tamamıyla sizin elinizde değil ve çemberin içinde kullanmak bir hayli zor. Sürekli yolunuza çiviler çıkıyor ve hız kesme lüksünüz olmadığından üstlerinden geçmeye çalışıyorsunuz. Engelleri atlamak için tek yapmanız gereken ekranın bir kenara dokunmak olsa da çivilerin ne zaman hangi noktadan ne kadar çıkacağını bilmediğinizden bir noktadan sonra basit gözüken oyun sinirlerinizi alt üst etmeye başlıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Viscerin
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