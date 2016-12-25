Motor Circle, minimalist görsellerinin yanında akıcı oynanış sunmasıyla kendisine bağlayan motosiklet yarış oyunu ve hem iPhone hem de iPad ile uyumlu. Yalnız klasiğin biraz dışına çıkıyoruz. Pist yerine oldukça küçük bir dairenin içerisinde kullanmak durumundayız motosikletimizi.

Oyunda puan toplayabilmemiz için yolumuza çıkan çivilerin üzerinden atlamamız gerekiyor. Bizi kazaya sürükleyecek tehlikeli engelleri geçmenin yolu da harika zamanlama yapmaktan geçiyor. Bu noktada oyunun kolay olduğu fikrine kapılabilirsiniz ancak çok basit olmadığını söylemem gerek.

Oyunu zorlaştıran birkaç nokta var. Bunlardan birincisi; Hız kesme lüksümüz yok. Motosikletimizi sabit hızda sürdüğümüzden önümüze çıkan engelleri çok önceden görmemiz gerekiyor. İkinci olarak; Kaza yaptıran çivilerin hangi noktada çıkacağı belli olmuyor. Tabii ki buna sonsuz oynanış ta eklenince bir noktadan sonra oyun hem zorlaşıyor hem de sıkıcı hal almaya başlıyor.