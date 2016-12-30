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Motor World: Bike Factory
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Motor World: Bike Factory

Motor World: Bike Factory İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Motor World: Bike Factory
Motor World: Bike Factory
Motor World: Bike Factory
Motor World: Bike Factory

Yarışacağınız motosikleti kendiniz yapın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Motor World: Bike Factory, yarıştığınız motosikletleri kendiniz üretebildiğiniz retro görsellere sahip bir Android oyunu. Mobilde platformda sıkça denk geldiğimiz motosiklet yarışı oyunlarından farklı olarak üretim aşamasıyla ilgileniyoruz ve 150’nin üzerinde kendi tasarladığımız araçları yola çıkarıyoruz.

Klasik görünümlü motosikletler haricinde moped, scooter, roadster gibi farklı araçlar da gördüğümüz oyun özellikle atari dönemini bilen oyuncuları ekran başına kilitleyecek bir yapım. Kurallar eşliğinde yarışmak dışında oyunu çekici kılan nokta kendinize ait fabrikanızın olması. Az önce de saydığım üzere onlarca çeşit motosiklet parçalara ayrılmış şekilde karşımıza çıkıyor. İşçilerin ummalı çalışması sonrasında sürüş için hazır olan motosikletleri alıp teke tek kapışıyoruz.

Motosiklet üretiminde önemli rol oynayan, fazla mesai yapan çalışanlarımızın mutluluğunu da düşünmemiz gereken oyunda görevlere de katılmanızı öneririm. Çılgın görevleri tamamlayarak maddi durumunuzu daha hızlı düzeltme şansına sahip olabildiğiniz gibi yeni çalışanlarla tanışma fırsatı elde ediyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Cihaza göre değişir
Üretici:
Oh BiBi socialtainment
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