Motor World: Bike Factory, motosiklet üretimi aşamasında da bulunduğumuz yarış oyunu. Retro görseller içermesiyle atari oyunlarına özlem duyanları heyecanlandıran yapım iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiriyor.

Hem iPhone hem de iPad’de rahat oynanış sunan motosiklet yarış oyununda yarışlara katıldığımız motosikletleri kendimiz tasarlıyoruz. Onlarca işçinin çalıştığı fabrikada parçaları bir araya getirerek motosikletimizi üretiyoruz. Motosiklet demişken klasiklerin dışında roadster, scooter, moped gibi 100’ün üzerinde araç var. Tabii ki hepsi açık olarak gelmiyor ve başlangıçta çılgın motosikletçilerin kullandıklarını göremiyoruz.

Fabrikamızı büyütmemize, özelleştirmemize de izin veren oyunda üretimin durmaması için işçilerin mutluluğunu da sağlamamız gerekiyor. Yarış ve simülasyon türünün harmanlandığı bu yapımı tüm motosiklet tutkunlarına öneririm.