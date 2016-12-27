Motorlu Taşıtlar Vergisi 2017'de Ne Kadar Olacak?

Araç sahiplerini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2017 yılında ne kadar olacak? 2017 yılında alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. En düşük vergi 68 TL olurken, en yüksek vergi 23.586 TL oldu.

Yeni yıla sayılı günler kala araç sahiplerini ilgilendiren vergi fiyatları da açıklandı. MTV düzenlemesi bugün itibarıyla Resmi Gazete'de yayınlandı ve merak sona erdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğde, 1-3 yaş arası 1,600 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1,827 lira; 1,800 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 lira MTV alınacağı kesinleşti.

Bu yıl için yüzde 3.83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılan MTV listesinde, en yüksek MTV, 23.586 TL ile 1-3 yaş arasındaki 4,000 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak. En düşük MTV ise 68 TL ile 1,300 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip 16 ve yukarı yaştaki araçlardan alınacak.

4-6 yaş arası 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise bin 428 lira; 1,801 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan da 2 bin 217 lira MTV alınacak. 7-11 yaş arası 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 841 lira; 1,801 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise bin 303 lira vergi alınacak.

1-6 yaş arası minibüslerden 776 lira, 7-15 yaş arası olanlardan 513 lira vergi alınacak. Yeni yılda 1-6 yaş arası 1,900 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip olan minibüslerden bin 35 lira, 1,901 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip olanlardan bin 565 lira vergi alınacak.

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