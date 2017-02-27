Motorola G5 ve G5 Plus Özellikleri ve Çıkış Tarihi ve Fiyatları

MVC 2017'de tanıtımı yapılan Motorola G5 ve G5 Plus'ın teknik özellikleri, fiyatları ve çıkış tarihleri resmi olarak duyuruldu.

Motorola'ın yeni telefonları Mart ayının ortlarına doğru raflarda görünmeye başlayacaklar. Motorola G5 için belirlenen etiket fiyatı 199 Euro olarak belirlenirken, G5 Plus için etiket 229 Euro'dan kapı açıyor.

Motorola G5 Teknik Özellikleri

5 inç 1920x1080 çözünürlükte ekran

Snapdragon 430 işlemci

Adreno 505 grafik işlemci

3 GB RAM

16 GB dahili depolama

13MP çözünürlüğünde f/2.0 arka kamera

5MP ön kamera

2800 mAh değişebilir batarya

144.3 x 73 x 9.5 mm

144.5 gram

Motorola G5 Plus Teknik Özellikleri

5.2 inç 1920x1080 çözünürlük ve Corning Gorilla Glass 3 ekran

Snapdragon 625 işlemci

3 GB RAM

32 GB depolama

12 MP f/1.7 arka kamera

5MP ön kamera

microSD kart ile 128 GB'a kadar destek

3000 mAh değiştirilebilir batarya

150.2 x 74 x 9.7 mm

155 gram





MWC 2017 Hakkında Her Şey