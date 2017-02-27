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Motorola G5 ve G5 Plus Özellikleri ve Çıkış Tarihi ve Fiyatları

Motorola g5 -g5 plus

MVC 2017'de tanıtımı yapılan Motorola G5 ve G5 Plus'ın teknik özellikleri, fiyatları ve çıkış tarihleri resmi olarak duyuruldu.

Motorola'ın yeni telefonları Mart ayının ortlarına doğru raflarda görünmeye başlayacaklar. Motorola G5 için belirlenen etiket fiyatı 199 Euro olarak belirlenirken, G5 Plus için etiket 229 Euro'dan kapı açıyor.

Motorola G5 Teknik Özellikleri

  • 5 inç 1920x1080 çözünürlükte ekran
  • Snapdragon 430 işlemci
  • Adreno 505 grafik işlemci
  • 3 GB RAM
  • 16 GB dahili depolama
  • 13MP çözünürlüğünde f/2.0 arka kamera
  • 5MP ön kamera
  • 2800 mAh değişebilir batarya
  • 144.3 x 73 x 9.5 mm
  • 144.5 gram

Motorola G5 Plus Teknik Özellikleri

  • 5.2 inç  1920x1080 çözünürlük ve Corning Gorilla Glass 3 ekran
  • Snapdragon 625 işlemci
  • 3 GB RAM
  • 32 GB depolama 
  • 12 MP f/1.7 arka kamera
  • 5MP ön kamera
  • microSD kart ile 128 GB'a kadar destek
  • 3000 mAh değiştirilebilir batarya
  • 150.2 x 74 x 9.7 mm
  • 155 gram


MWC 2017 Hakkında Her Şey

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Yazar: - 27.02.2017

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