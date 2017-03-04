Motorola Markası Lenovo Tarafından Yeniden Kullanılacak

Nokia 3310 efsanesinin geri dönmesinin ardından WMC 2017’de buna benzer bir hamle daha duyuruldu. Çin merkezli Lenovo şirketi tarafından satın alınan ilk cep telefonu üreticisi Motorola, kendi marka ismi ve logosu ile Lenovo’nun yeni telefonlarında yeniden kullanılacak.

Geçtiğimiz Pazar günü bir röportajda açıklamalarda bulunan Motorola yönetim kurulu başkanı Aymar de Lencquesaing, “Artık kendimizi ifade etmekte son derece açık ve şeffafız, bu doğrultuda Lenovo, markayı geri getirecek” demeci ile Motorola isminin geri geleceğini işaret etti. WMC 2017’de nostalji kartlarını akıllıca oynayan BlackBerry ve Nokia firmalarının ardından Lenovo’nun da böyle bir atılım yapması çok da sürpriz olmadı. 2011 yılında Google tarafından satın alınan Motorola Mobility şirketi, üç yıl içerisinde tüm patentleriyle beraber Çinli Lenovo firmasına satılmıştı. Lenovo bünyesine katılmasının ardından “Moto” ismiyle çıkan modeller ile direkt olarak markanın ismine ve de efsane haline gelen “Hello Moto” mottosuna çağrışımda bulunarak tüketiciyi canlı tutmayı denemiş ancak çok da başarılı olamamıştı. Marka değişikliklerinin risklerinin canlı bir örneği olan Motorola-Lenovo değişimi, bundan sonra tekrardan Motorola ismini kullanarak nostalji etkisiyle çıkışa geçmeyi hedefliyor.

2016 yılının ilk çeyreğinde en büyük beş telefon üreticisi listesinde kendine yer bulan Lenovo, aynı yıl içinde hızlı bir düşüş yaşamış ve bu listeye bir daha girememişti. Yeni modellerinde Motorola ismini yeniden kullanarak zirve gördüğü günlere dönüş yapmayı amaçlayan Lenovo’nun beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını zaman gösterecek. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Lencquesaing kullanımının pratik bulunmaması gerekçesiyle akıllı saat üretimi yapmayacaklarını da belirtti.

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