Motorola Mobil Akıllı Telefonları Tam 44 Yıldır Bizimle

Aslında akıllı telefonların bugün hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmasını tamamen Motorola'ya borçluyuz. İletişim sektöründe ilk üretilen taşınabilir cep telefon olan Motorola DynaTAC ile başlayan bu süreç hala devam ediyor ve duracak gibi de görünmüyor.

44 yıl önce piyasada çıkan Motorola DynaTac 8000x neredeyse 1,5 kilo ağırlığında ve 4 bin dolar fiyatıyla son derece hayranlık uyandırmış bir icattı. Motorola DynaTac 8000x cihazların batarya ömürleri 30-40 dakikayı geçmiyordu, ancak ilk mobil telefon prototipi olarak 3 Nisan 1973 yılında tüm dünyayı kendine hayran bırakmayı başarmıştı.

Dünya'nın ilk taşınabilir cep telefonu olan Motorola DynaTAC, Eylül 21 1983'de onaylandı. 794-gram'lık telefon tüketicilere 1984 yılında satılmaya başlandı.

Aslında Motorola, 1928'den beri iletişim ve elektronik alanlarında ürünler veren bir şirket. 80 yıllık tarihinde birçok teknolojiye öncülük eden Motorola, mobil iletişime 1930 yıllarında otomobil radyoları ve sosyal güvenlik ağları teknolojileriyle dahil oldu. 1969 yılında Ay'dan Dünya'ya yapılan ilk radyo bağlantısını da Motorola gerçekleştirmişti.

2011 yılının 4'üncü çeyreğinde Motorola'nın mobil bölümü Google tarafından satın alınmış, ancak 2014 yılının Ocak ayında 3 milyar dolar karşılığında, Lenovo tarafından Google'dan satın alınmıştı.

Aşağıda 44 yıllık Motorola evrimini görebilirsiniz.

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