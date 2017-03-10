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Motorola'nın MWC 2017'de Duyurulmayan Amiral Gemisi Ortaya Çıktı

Motorola Yeni Amiral Gemisi

Lenovo'nun sahibi olduğu Motorola, geçen ay Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde herhangi bir amiral gemisi akıllı telefon tanıtmadı. "Motorola yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışmıyor mu?" gibi sorular aklımızdan geçerken, şirket cephesinden heyecanlandıran bir haber geldi. Ne zaman duyurulacağı belli olmayan yeni Motorola akıllı telefonun, Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemci kullanacağı iddia ediliyor.

Motorola bir süredir devam eden sessizliğini bozacak gibi görünüyor. Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 835'i kullanacağı iddia edilen Motorola, MWC 2017'de duyurmadı ama herkesi şaşırtacak bir hamle yapabilir. Gazeteci Diana Goovaerts'ın ortaya çıkardığı bir fotoğraf, cihazın görünümü ortaya çıkarıyor. 


Yukarıda gördüğünüz üzere, telefonda bir Speedtest sonucu da bulunuyor. Bu da Snapdragon 835 işlemci olacağına dair iddiaları güçlendiriyor, çünkü bu işlemci Gigabit LTE hızlarına destek veren bir modül barındırıyor.

Goovaerts ayrıca, bu akıllı telefonun önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacağını belirtti. Gigabit LTE hızları da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde arttığından, Motorola'nın amiral gemisi için sayılı günler kaldı diyebiliriz. 

Motorola Markası Lenovo Tarafından Yeniden Kullanılacak

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Yazar: - 10.03.2017

Motorola'nın MWC 2017'de Duyurulmayan Amiral Gemisi Ortaya Çıktı İçin Yorum Yaz

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