Motorola'nın MWC 2017'de Duyurulmayan Amiral Gemisi Ortaya Çıktı

Lenovo'nun sahibi olduğu Motorola, geçen ay Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde herhangi bir amiral gemisi akıllı telefon tanıtmadı. "Motorola yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışmıyor mu?" gibi sorular aklımızdan geçerken, şirket cephesinden heyecanlandıran bir haber geldi. Ne zaman duyurulacağı belli olmayan yeni Motorola akıllı telefonun, Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemci kullanacağı iddia ediliyor.

Motorola bir süredir devam eden sessizliğini bozacak gibi görünüyor. Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 835'i kullanacağı iddia edilen Motorola, MWC 2017'de duyurmadı ama herkesi şaşırtacak bir hamle yapabilir. Gazeteci Diana Goovaerts'ın ortaya çıkardığı bir fotoğraf, cihazın görünümü ortaya çıkarıyor.

