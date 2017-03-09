Mount & Blade II: Bannerlord'dan Yeni Görseller Geldi

Ankaralı oyun stüdyosu TaleWorlds tarafından geliştirilen Mount & Blade serisinin yeni oyunu Bannerlord için yeni görseller yayınlandı. Yayınlanan görsellerde oyunda yer alacak, Calradian İmparatorluğu gösteriliyor.

İlk olarak 2008 yılında piyasaya sürülen Mount & Blade, farklı oynanışıyla oyuncuların ilgisini çekmiş ve bütün dünyada başarı yakalamıştı. Mount & Blade II: Bannerlord, ilk yapımın ardından Warband ile Ateş ve Kılıç isimli devam oyunlarıyla tekrar karşımıza çıkan serinin yeni oyunu olacak. Bu sene içerisinde çıkması planlanan oyun için yeni görseller bugün yayınlandı.

PC, Playstation 4 ve Xbox One platformları için geliştirilen Bannerlord'un Mount & Blade: Warband'dan 200 yıl önce Kalradya İmparatorluğu'nun çöküş döneminde geçeceği daha önce açıklanmıştı. Yine TaleWorlds tarafından geliştirilen yeni bir oyun motoru ile yapımına devam edilen oyunun, bizlere geliştirilmiş özellikler ve yeni detaylar sunacağı da daha önce söylenmişti. Bugün yayınlanan yeni görselleriyle bizlere hikayede önemli bir parça olan Calradian askerlerini gösteren TaleWorlds'ün yayınladığı o fotoğraflara da hemen aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

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Mount & Blade II: Bannerlord Sistem Gereksinimleri Açıklandı

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