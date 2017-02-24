Mozilla Firefox Tarayıcı, Kullanışlı Bir Özelliği Test Ediyor

Firefox web tarayıcısı açık olan sekmeleri kapatmak yerine, belli bir zamana kurarak tekrar görüntüleme özelliği üzerinde çalışıyor. "Snooze" adı verilen bu özellik yani güncellemenin en önemli yeniliği olabilir.

Genellikle e-posta uygulamalarının etkili bir özelliği olarak bilinen "snooze", Firefox ile birlikte web sayfası sekmelerinde de kullanılabilecek. Eğer birden fazla sekme kullanarak web üzerinde dolaşıyorsanız, bu özellik size ilaç gibi gelecek. Firefox'un Test Pilotu sürümünü kullanarak bu özelliği hemen deneyebilmeniz de mümkün.

Birden fazla sekme ile çalışırken daha sonra kontrol etmek isteyebileceğiniz sayfaları belli bir zaman ya da tarihe öteleyebilmenizi sağlayan "snooze" özelliği Google Chrome'da bir eklenti ile birlikte kullanılabiliyor, tarayıcıya sonradan kurulabiliyordu.

Firefox'ta kullanılacak olan "snooze", tarayıcıda "geçmiş" özelliğini de kullanmanıza bir engel değil. Eski usul bu özellik hala mevcut kalacak. Ancak bazı kullanıcılar geçmiş adreslerin burada saklanmasından hoşnut değillerse "snooze" onlarında imdadına da yetişiyor olacak.

Bu yenilik bir oturumda onlarca sekme açmayı huy edinmiş kullanıcılar için biçilmiş kaftan olacak gibi görünüyor.

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