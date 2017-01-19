Mozilla, İnternet Sağlık Raporunu Açıkladı

Markasının yeni logosunu bugün itibarıyla tanıtan Mozilla, internetin mevcut durumunu belgelemek için açık kaynaklı bir girişim olan İnternet Sağlık Raporu'nu yayımladı. Araştırma ve raporlamayı birden fazla kaynaktan derleyen şirket, yıl boyunca bu raporu iyileştirecek ve kapsamını genişletecek.

Beş temel konu bulunacak olan raporda, yerel yönetim, dijital kapsama, açık inovasyon, gizlilik ve güvenlik ve web okuryazarlığı yer alıyor. Göze çarpan ilk önemli istatistik, çevirimiçi olamayan insanların sayısından oluşuyor. Dünya nüfusunun yüzde 57.8'i geniş bant internetten yararlanamıyor ve yüzde 39.5'i mobil cihazlarında internet bağlantısı bulamıyor.

Diğer bulgulara bakıldığında ise ülkemizi de ilgilendiren bazı verilere rastlıyoruz. Raporda, 2016 yılının ilk 10 ayında, 18 ülkede kasıtlı olarak internetin kapatılmasının sayısı 51'i buldu. Dünyanın nüfusunun neredeyse üçte birinin veri koruma haklarının bulunmamasına da değinilen raporda, tüm web sitelerinin yüzde 52'sinin dili İngilizce olsa da, yalnız yüzde 25'inin küresel dili anladığına dikkat çekildi. Diğer yandan şimdilik yardımcı olamıyoruz, fakat Mozilla'nın İnternet Sağlığı Raporu'nu ilerleyen dönemde birçok dile tercüme edebileceğiz.

Bu raporun ilginç kısmı, İnternet Sağlık Raporu'ndaki çeşitli bulgular değil, raporun ta kendisi. Mozilla'nın amacı, halihazırda sağlıklı veya sağlıksız olan şeylerin yanı sıra önümüzde neler olduğunu araştırarak, internetin sağlık durumu hakkında yapıcı bir tartışma başlatmak istiyor. Dahası bugün ortaya çıkarılan bu rapor sadece bir prototip. Yıl sonuna kadar tamamlanması için bir yol haritası var:

Ocak: İnternet Sağlık Raporu'nun v_0.1 sürümü yayınlandı. (Bu paylaştığımız rapor)

Şubat ve Mart arası: v_0.1 prototipi için geribildirim alınması, hazırlanacak olan blogda bu geribildirimlere ve diğer kaynaklara değinilmesi.

Nisan'dan Haziran'a: Her yıl tekrar gözden geçirilecek metriklere karar verilmesi. Araştırma soruları tanımlamak için iş ortaklarıyla birlikte çalışılması.

Ekim'den Aralık'a: İnternet Sağlık Raporu'nun v1.0 sürümünün yayınlanması.

Mozilla'nın internetin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olan temel projelere odaklandığını görmek gerçekten harika. Açık kaynaklı bir belge tek başına fazla işe yaramayacak olsa da, sonuçta bir fark yaratabilecek işe imza attılar. Rapora bu linkten ulaşabilirsiniz.

Mozilla'nın Yeni Logosu Tanıtıldı