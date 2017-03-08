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Mozilla, Modern Video Oyunlarını Tarayıcılara Getiriyor

Mozilla Video Oyunlarını Tarayıcılara Getiriyor

Modern 3D video oyunları, iyi görünmek ve oyuncuların oyuna girdiklerinde hızlı bir şekilde tepki vermek için bir ton işleme gücüne ihtiyaç duyar. Bugün piyasada gördüğümüz web tabanlı oyunların çoğunun PC ve konsollardaki oyunlar kadar başarılı olmasının nedeni de budur. Firefox web tarayıcısının arkasındaki ekip, bununla yetinmek istemiyor. Mozilla, oyunların bir tarayıcıda neredeyse yerel bilgisayardaki gibi hızlı bir şekilde çalışması için kolları sıvadı. 

Mozilla, oyunların, bilgisayar destekli tasarım, video ve resim düzenlemelerinin bir tarayıcıda neredeyse yerel bilgisayarlardaki gibi hızlı bir şekilde çalışması için, yeni bir teknoloji olan WebAssembly'yi içeren bir tarayıcı sürümünü yayımladı. Bu teknoloji, aynı zamanda JavaScript kullanan web sitelerinin uygulamalarının da daha hızlı açılmasını sağlayacak.

WebAssembly ile geliştiriciler, bir oyun veya uygulamayı kodlayabilecek ve platformdan bağımsız olarak desteklenen herhangi bir tarayıcıda aynı şekilde çalışacağını bildirecekler. Kullanıcılar ise, platforma veya işletim sistemine bakılmaksızın WebAssembly özellikli herhangi bir oyunu veya uygulamayı çalıştırmak için bir web tarayıcısı kullanmanın rahatlığını yaşayacaklar.

WebAssembly olgunlaştıkça, Mozilla ekibi onu mobil cihazlara da taşımayı umuyor. DOOM'un modern sürümünü oynadığınızı veya tarayıcınızda CAD uygulamaları kullandığınızı düşünün. Bütün bunlar eklentilere ihtiyaç duymadan gerçekleşebilecek.

İndir251.33 KB
Firefox Test Pilot
Firefox Test Pilot Firefox için Test Sürüşü Eklentisi

İndir39.02 MB
Firefox
Firefox Mozilla'nın Popüler İnternet Tarayıcısı

İndir75 MB
Firefox
Firefox Mac İçin Firefox İnternet Tarayıcısı

Mozilla Firefox Tarayıcı, Kullanışlı Bir Özelliği Test Ediyor

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Yazar: - 08.03.2017

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