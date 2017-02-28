Mozilla, Pocket'i Kendi Çatısı Altına Aldı

Dünya genelinde 10 milyondan fazla kullanıcısı olan Pocket’i bünyesine katan Mozilla, mobil alandan daha büyük pay almaya kararlı.

Mozilla, internette denk gelinen ve daha sonra okumak istenilen yazıları kaydetmeye olanak sağlayan Pocket’i satın aldığını duyurdu. 2007’de ‘Read it Later’ (Daha sonra oku) ismiyle hizmete giren uygulama, 25 kişilik çalışma ekibinden oluşuyor. Ekip çalışmalarını Mozilla’dan ayrı yürütmeye devam edecek.

Mozilla, bugüne kadar üç turda 14,5 milyon dolar yatırım almış Pocket’i, Firefox arama motoru üzerinde hali hazırda kullanmaktaydı. Henüz finansal ayrıntıları bilinmeyen anlaşma sonrası, bugün duyurulan haberle Pocket artık resmen Mozilla’nın oldu