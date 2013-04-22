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MP4 Converter
TamindirWindowsSes Ve VideoFormat DönüştürücülerMP4 Converter - Videoları MP4 Dosyasına Dönüştürme Programı

MP4 Converter

3.18.1 (Windows)
MP4 Converter İndir Hemen İndir

13.67 MB
$29.99 Satın Al

$29.99
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
MP4 Converter
MP4 Converter
MP4 Converter
MP4 Converter
Sibel Aflazi Son güncelleme 4 yıl önce

MP4 Converter, basit ve ufak boyutlu bir video dönüştürücüdür.

MP4 dönüştürme aracı, videoları MP4, H.264, 3GP, 3G2, FLV, SWF, AVI, MPG, VOB, WMV, MOV, H.263, XviD, GIF ve daha çok sayıda formata dönüştürmenizi sağlar. Bu yazılım sayesine videolarınızı, mobil cihazlarınızda oynatılacak formata dönüştürebilirsiniz. iPhone, iPad, iPod, Android, BlackBerry, PSP, Cell Phone gibi cihazlarınızda istediğiniz videoyu bu programla izleyebileceksiniz.

Bu program, ses parçalarını ayıklayarak MP3, AAC, AC3, WAV, WMA, AMR, zil sesi ya da diğer popüler ses formatları olarak kaydedebilir. İleri düzey kullanıcılar için tamamen özelleştirilebilir çıkış biçimi ayarları da bulunan programda eşsiz düzenleme özellikleriyle video ile sesi ayırabilir, çıkış dosyasının boyutunu sınırlandırabilir, video kırpabilir, ses parçalarının yerini değiştirebilirsiniz.

Sürükle ve bırak özeliğini destekler. Windows Explorer eklentisini de desteklediğinden, menüye eklenecek bir dönüştür butonu sayesinde herhangi bir videoyu tek tıklama ile dönüştürmeniz mümkündür.

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Lisans:
Deneme Sürümü
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
2,387 / 85,067
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Tomabo

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