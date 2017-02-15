MSI, GTX 1080 veya GTX 1070'lerin Mini Modellerini Piyasaya Sürüyor

Ürettiği oyun bilgisayarları ve ekran kartlarıyla dikkat çeken MSI, önümüzdeki günlerde satışa sunmayı amaçladığı yeni "mini" ekran kartlarının ipuçlarını paylaştığı bir görselle verdi. Bilindiği üzere Nvidia'nın ürettiği grafik çiplerine sahip olan GTX 1080 ve GTX 1070 model ekran kartları şu an piyasada bulabileceğiniz en yüksek performanslı ekran kartları arasında yer alıyor. AMD, Vega ekran kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor olsa da mevcut ekran kartları GTX 1070 ve GTX 1080 ile rekabet edemiyor. Bu da GTX 1070 ve GTX 1080'nin yüksek fiyata sahip olmasına neden oluyor. MSI'ın yeni geliştirdiği ekran kartı modelleri de bu duruma çözüm bulma amacını güdüyor olabilir.

MSI'ın görselini paylaştığı ekran kartının GTX 1070 Mini ya da GTX 1080 Mini olabilmesi büyük bir ihtimal. Hatırlanacağı üzere daha önceden Zotac GTX 1060 ve GTX 1070 ekran kartlarının mini modellerini satışa sunmuştu. MSI'ın da benzer bir hamle yapması rekabet açısından önemli bir adımdı.

GTX 1060 Mini ve GTX 1070 Mini modellerinin standart GTX 1070 ve 1080 ekran kartlarından temel farkı daha kısa olmaları ve daha az fan sayısına sahip olmaları. Bunun haricinde bu küçük ekran kartlarında performans düşürülmüyor. Aynı performans daha küçük bir ekran kartı üzerinde sunuluyor. Bu sayede küçük kasalara bu ekran kartları takılabiliyor, ayrıca kartlar daha sessiz çalışıyor.

Nvidia'nın GTX 1000 serisi ekran kartlarının mini versiyonlarının piyasaya sürülebilmesinin nedeni ise bu ekran kartlarının sahip olduğu esnek Pascal mimarisi. Pascal mimarisine sahip ekran kartları daha az güç tüketiyor, daha az ısınıyor. Bu nedenle bu kartları daha az fanla soğutabiliyorsunuz.

MSI, bu yeni mini ekran kartı hakkında henüz detaylı bilgi paylaşımı yapmadı. Zotac, geçtiğimiz sene satışa sunduğu GTX 1060 Mini ve 1070 Mini modellerinde bize daha makul fiyat sunmuştu. Hazırlamuş olduğumuz Zotac GTX 1060 Mini ekran kartı incelemesine ve oyun testi sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz:

Nvidia GeForce GTX 1060 Mini İncelemesi