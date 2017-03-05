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MTB Downhill : Multiplayer
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MTB Downhill : Multiplayer

MTB Downhill : Multiplayer İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
MTB Downhill : Multiplayer
MTB Downhill : Multiplayer
MTB Downhill : Multiplayer
MTB Downhill : Multiplayer
MTB Downhill : Multiplayer

Tek başınıza zamana karşı yarışın veya dünya genelinde oyunculara meydan okuyun.

Erkan Calp Son güncelleme 4 dakika önce

MTB Downhill : Multiplayer, birinci şahıs kamera açısından oynanan sanırım tek dağ bisikleti oyunu. Android platformuna özel çıkış yapan oyunda süre sınırlı yarışabildiğimiz gibi dünya genelinde oyunculara meydan okuyabiliyoruz.

“Dağ bisikleti sürmek için bundan daha iyi bir pist olamaz“ dedirten 20’den fazla haritada farklı hava koşullarında (kar, yağmur, güneş, sis) yarışlara katıldığımız simülasyon tarzında bisiklet oyununda tek oyuncu modunda zamanla yarışıyor veya haftanın en iyisi olmaya çalışıyoruz. Çok oyunculu modda arkadaşlarımızla veya tanımadığımız kişilerle yarışıyoruz. Yarışlarda birinci gelmeyi başarırsak altın veriliyor. Altınları da bisikletimizi geliştirmek, özelleştirmek, kendimize kıyafet almak için kullanıyoruz.

İnternet bağlantısı gerektirmeyen, tamamen ücretsiz bisiklet yarışı oyununda yorulduğumuz vakit enerji içeceği içip kendimize gelme, rampalardan uçtuğumuzda bisiklet önünü indirerek dengemizi sağlama, sürekli pedal çevirmeyerek enerjiyi koruma gibi detaylar düşünülmüş ki şimdiye kadar hiçbir bisiklet oyununda görmedim şahsen.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Ziga Games
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