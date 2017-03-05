MTB Downhill : Multiplayer, birinci şahıs kamera açısından oynanan sanırım tek dağ bisikleti oyunu. Android platformuna özel çıkış yapan oyunda süre sınırlı yarışabildiğimiz gibi dünya genelinde oyunculara meydan okuyabiliyoruz.

“Dağ bisikleti sürmek için bundan daha iyi bir pist olamaz“ dedirten 20’den fazla haritada farklı hava koşullarında (kar, yağmur, güneş, sis) yarışlara katıldığımız simülasyon tarzında bisiklet oyununda tek oyuncu modunda zamanla yarışıyor veya haftanın en iyisi olmaya çalışıyoruz. Çok oyunculu modda arkadaşlarımızla veya tanımadığımız kişilerle yarışıyoruz. Yarışlarda birinci gelmeyi başarırsak altın veriliyor. Altınları da bisikletimizi geliştirmek, özelleştirmek, kendimize kıyafet almak için kullanıyoruz.

İnternet bağlantısı gerektirmeyen, tamamen ücretsiz bisiklet yarışı oyununda yorulduğumuz vakit enerji içeceği içip kendimize gelme, rampalardan uçtuğumuzda bisiklet önünü indirerek dengemizi sağlama, sürekli pedal çevirmeyerek enerjiyi koruma gibi detaylar düşünülmüş ki şimdiye kadar hiçbir bisiklet oyununda görmedim şahsen.