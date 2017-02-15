M.U.D. Rally Racing, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz gerçekçi bir ralli simülasyonudur. Hızlı ve tempolu bir oyun olarak karşımıza çıkan M.U.D. Rally Racing'de inanılmaz deneyimler yaşıyorsunuz.

Gerçek bir ralli pilotu deneyimi sunan M.U.D. Rally Racing, gece ve gündür moduna sahip olan harika bir yarış oyunudur. Çamur, kar, kir ve asfalt hepsi bu oyunda. Harika sürüş deneyimleri yaşadığınız ve sürükleyici etkisiyle mest olduğunuz bir ralli oyunu olan M.U.D. Rally Racing, arabalardan hoşlananların telefonlarında olması gereken bir oyundur. Harika fizik motoru, gerçekçiliği yüksek yarış pistleri ve özelleştirilebilir arabalarıyla harika bir yarış oyunu olarak nitelendirebileceğimiz M.U.D. Rally Racing'de çok eğleniyorsunuz. Çok oyuncu moduna da sahip olan oyunda tüm düyaya gücünüzü gösterebiliyor ve kimin daha iyi sürücü olduğunu kanıtlayabiliyorsunuz.

Gerçek ralli yarışlarındaki gibi bir atmosfere sahip olan oyun iki farklı şampiyona modunu içeriyor. Yeni başlayanlar ve efsanevi sürücüler için farklı şampiyonların yer aldığı oyunda yarışın tüm heyecanını hissedebiliyorsunuz. Özelleştirilebilir arabalar ve farklı yarış pistleri sizleri bekilyor. Saatlerce telefon başına kitlenmenizi sağlayacak M.U.D. Rally Racing'i mutlaka indirmelisiniz.

M.U.D. Rally Racing oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.