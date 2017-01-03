Müjde, GTA 5 Liberty City Modu Geliştiriliyor!

Eğer GTA serisinde her şeyin başladığı yere dönmek istiyorsanız size güzel bir haberimiz var; geliştirilmekte olan GTA 5 Liberty City Modu ile GTA 5 içeisinde Liberty City şehrini ziyaret edebileceksiniz. Liberty City şehrinin GTA serisinde değişmez bir yeri vardır. Liberty City ile ilk olarak 90'lı yılların sonlarına doğru yayınlanan ve kuşbakışı kamera açısıyla oynanan ilk GTA oyununda tanışmıştık. Rockstar ekibi bu şehri New York şehrinin bir kopyası olarak tasarlamıştı. Daha sonradam Liberty City'e GTA III'te dönüş yapmıştık. GTA III'ten sonra da Liberty City ile bağımızı koparmamış, bu şehri Grand Theft Auto Advance, Grand Theft Auto: Liberty City Stories oyunlarında da ziyaret etmiştik. Liberty City ile son olarak GTA 4'te karşılaşmıştık.

Open IV adlı en yaygın GTA 5 mod yükleme aracını geliştiren ekip Liberty City'i GTA 5'in içerisine taşımak için kolları sıvadı. Bu ekibin geliştirmekte olduğu GTA 5 Liberty City Modu oyundaki haritayı Liberty City'e dönüştürmek yerine oyuna tamamen yeni bir bölge ekleyecek. Bu iş için de Episodes From Liberty City adlı GTA 4 paketine ihtiyaç duyulacak. GTA 5 Liberty City Modu, Episodes From Liberty City'deki haritayı GTA 5 içine kopyalayacak.

Yeni GTA 5 modu sadece tek kişilik bir içerik sunacak. Zaten böyle bir içeriği online olarak sunmak oyundan direkt banlanmanıza sebep olacaktır. Rockstar, GTA 5 modlarına tek kişilik modda izin verirken GTA Online'da mod kullanılmasını kesin bir şekilde yasaklıyor. Geliştirici ekip GTA 5 Liberty City Modu için herhangi bir çıkış tarihi paylaşmıyor; fakat modu ellerinden geldiğince hızlı hazırlayacaklarının sözünü veriyor.

GTA 5 Liberty City Modu için yayınlanan duyuru videosunu buradan izleyebilirsiniz:

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