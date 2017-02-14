Müjde, Nokia 3310 Efsanesi Geri Dönebilir!

Mermilere kafa atan, nükleer bomba patlasa bu patlamadan sağ çıkacağına inanılan, cebinizde titrediğinde kemiklerinizin yerinden çıkmasına neden olan efsanevi telefon Nokia 3310 çok kısa bir süre sonra yeniden satışa sunulabilir. Hatırlanacağı üzere 2014 yılında Microsoft, Nokia'nın mobil departmanını satın almıştı. Microsoft bir süre Nokia LUmia telefonlar ürettikten sonra Windows Phone platformunun giderek küçülmesine bağlı olarak Lumia telefonların üretimini de durdurmuştu. Bunun üzerine Nokia'nın isim haklarını elinde bulunduran Finlandiya merkezli HMD Global bayrağı devralmış, ilk olarak Çin'de Nokia 6 telefonu satışa sunmuştu.

HMD, 26 Şubat tarihinde başlayacak MWC 2017 etkinliğinde özel bir sunum yapmayı planlıyor. Bunun için firma davetiyeler göndererek medyayı bilgilendirdi. HMD'nin yeni Nokia cihazlar tanıtacağı bu etkinliği duyurmasıyla birlikte etkinlik ile ilgili söylentiler de ortaya çıktı.

Ortaya çıkan söylentiler HMD'nin 3 farklı Nokia akıllı telefon modeli tanıtacağına işaret etmekte. Bu modellerden ilki Nokia 5. Bilindiği üzere Nokia 6, 5.5" Full HD ekrana, Snapdragon 430 işlemciye, 16 MP kameraya ve 4 GB RAM miktarına sahipti. Nokia 5'te ise 5.2" 720p ekran, aynı işlemci, 2 GB RAM miktarı ve 12 MP kamera kullanılacağı bilgisi paylaşılıyor. Nokia 5'in sızdırılan fiyatı 199 €. Bir diğer model olan Nokia 3 ise daha ekonomik bir model olacak ve 149 € fiyatla satılacak. Bu iki telefon haricinde Nokia 6'nın Avrupa'da 249€ fiyatla satışa sunulacağı iddia ediliyor.

Sızdırılan bilgiler arasında en çarpıcı olanı ise kuşkusuz Nokia 3310 efsanesinin yeniden diriltilecek olması. Uzun bir süredir üretilmeyen, taş gibi olarak nitelendirilen ve batarya ömrüyle günümüz telefonlarını kıskandıran bu efsanenin tekrar üretimine başlanabilir. Nokia 3310 "akıllı" olarak nitelendirilebilecek bir telefon olmasa da "telefon gibi telefon" teriminin tam karşılığıydı. Nokia 3310'un 59 € fiyatla tekrar satışa sunulacağı iddia ediliyor.

Sızdırılan bilgilerin doğru olup olmadığını görmek için çok beklememize gerek yok. MWC 2017 ile ilgili gelişmeleri sitemiz üzerinden takip edebileceksiniz.

Nokia 3310'un Gerçek Bir Tank Olduğunu Yeniden Hatırlayalım