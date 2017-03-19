Müjde Türkiye! Telefonla Konuşarak Avrupa Birincisi Olduk

Günlük hayatta neredeyse hiçbir zaman telefonu elimizden düşürmüyoruz. Bunu herkes biliyor. Fakat yeni açıklanan raporla birlikte telefonların kulağımıza yapışmış olduğu ortaya çıktı. BTK'nın raporuna göre Türkiye telefon görüşmesine doymuyor!

Yaklaşık olarak 11 milyon sabit hat ve 75 milyon mobil hat kullanıcısının verilerine göre hazırlanan raporda konuşma rekoru kırdık. BTK'nın açıkladığı bilgilere göre aylık olarak ortalama 426 dakika konuşma yaparak Avrupa birincisi olduk. Avrupalıların ise ortalama olarak 257 dakika telefonla konuştuğu raporlarda yer alıyor. Bu birincilik başarısı maalesef bize bir şey kazandırmıyor.

BTK'nın raporları dudak uçuklatıyor!

75 milyon mobil hat kullanıcısı Türkiye'de faaliyet gösteren üç farklı operatörden birisini kullanıyor. Kullanıcılar yıllar önce çıkan bir yönetmelik ile numara taşıma işlemiyle tanışmışlardı. 2016 yılında ise kullanıcılar numara taşıma hizmetine deyim yerindeyse doydular. BTK'nın açıklarlarına göre 2016 yılında toplamda 10 milyon 800 bin kullanıcı operatör değiştirdi. Yönetmeliğin çıktığı ilk tarihten itibaren ise Türkiye toplamda 100 milyon 800 bin kere numara taşıdı.

İnternet kullanımını da seviyoruz!

Türkiye'nin internet kullanan kişi sayısı hızla artıyor. Ülkemizde mobil ve sabit hatta bağlı olmak üzere toplamda 62,2 milyon kişi internet kullanıyor. Mobil internet kullanma oranı ise geçen yıllara göre yaklaşık olarak yüzde 38'lik bir artış gösterdi. Bu da akıllı telefonların hızla yaygınlaştığı anlamına geliyor.

Mobil internet kullanıcılarından sadece 19 milyon 200 bini 4.5G kullanabiliyor. Telefonu uyumlu olmamasına rağmen 4.5G uyumlu SIM karta sahip olan ve geçiş yapan kullanıcı sayısı ise 51 milyon 700 bin civarında.

Ülkemizin 2016 yılının dördüncü çeyreğine ait iletişim raporu böyle. Her geçen gün internet kullanıcısı artmakta ve her geçe gün daha çok akıllı telefon kullanmaktayız.

Bu durum bize fayda mı yoksa zarar mı getirir? Yorum yaparak bu konuyu tartışmaya başlayabilirsiniz.

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