Müjde, Witcher 4 Geliştirilecek!

Eğer The Witcher 3 oynadıktan sonra bu oyunun tadı damağınızda kaldıysa size güzel bir haberimiz var; bu oyun serinin son oyunu olmayacak ve The Witcher 4 geliştirilerek seri devam ettirilecek. Hatırlanacağı üzere The Witcher 3: Wild Hunt çıktığı 2015 yılında video oyun ödüllerini silip süpürmüş, senenin en iyi oyunları arasına girmişti. Oyunun eşsiz hikayesi sayesinde oyunu bir kere bitirmekle yetinmemiş, 2. ve 3. kere oynayıp bitirmiştik. Sürükleyci hikaye anlatımı, başarılı rol yapma mekanikleri, göz alıcı grafikler, güçlü karakterler ve yan hikayeler ortaya destansı bir oyun çıkarmıştı.

The Witcher 3: Wild Hunt yayınlandıktan sonra oyun için 2 farklı indirilebilir içerik yayınlanmıştı. Hearts of Stone bizi ilk oyunda da yer alan gizemli bir karakterin sıradışı hikayesiyle tanıştırmış, Blood & Wine ise Toussaint adlı yeni haritayı oyuna eklemişti. Bu indirilebilir içerikler klasik DLC kalıplarının dışına çıkmış ve birer genişleme paketi boyutunda oyunculara sunulmuştu. Maalesef ki serinin ana kahramanı olan Geralt ile maceramız son indirilebilir içerik Blood & Wine ile sona ermişti.

Geralt'ın Witcher serisine veda etmesiyle bu serinin devamının gelip gelmeyeceği hakkında kafalarda soru işaretleri oluşmuştu. Neyse ki Witcher oyunlarını geliştiren CD Projekt RED'in CEO'su Adam Kicinski geçtiğimiz günlerde Polonya televizyon kanalı TVN24 BIS'de yaptığı konuşmada serinin sonlanmadığını müjdeledi. Adam Kicinski'nin açıklamaları şu şekilde:

"Biz bu seriyi unutuyor değiliz, bu, serinin hayranlarına karşı adil olmaz. Witcher evreni üzerinde bir düzine yıldan fazla bir süre boyunca çalıştık ve serinin sonunun geldiğini henüz düşünmüyorum. "

Witcher 3'ün hikayesi her ne kadar Geralt'ın maceralarını konu alsa da hikayenin ana taşlarından biri olan Ciri'nin senaryosunun ucu açık bırakılmıştı. Ciri, Geralt'tan ayrılarak kendi yolunu çizme kararı almıştı. Üstelik Witcher evreninin geleceği de Ciri'nin ellerindeydi. Bu da bize yeni Witcher oyununun hikayesinin Ciri etrafında döneceğinin ipuçlarını veriyor olabilir.

CDPojekt RED her ne kadar Witcher 4 üzerinde çalışacaklarının sinyalini vermiş olsa da bu oyunun çıkışı için biraz beklememiz gerekecek; çünkü CDProjekt RED şu an için bir diğer açık dünya tabanlı rol yapma oyunu Cyberpunk 2077 üzerinde çalışıyor. Cyberpunk 2077 tamamlanmadan önce de Witcher 4 ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmasını bekleyemeyiz. Yani Witcher 4 çıkış tarihi 2018 sonrasına sarkacak.

