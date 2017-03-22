MEB Mülakat Uygulamasına Tepki Sosyal Medyada Cığ Gibi Büyüdü

20 Mart 2017 pazartesi akşamı İsmail Koncuk'un öncülüğünde sosyal medyada yürütülen mülakata tepki kampanyasına ilgi büyük oldu. #MülakatKulHakkıdır etiketiyle yürütülen kampanya sosyal medyada trending topic oldu.

mymemur.com.tr web sitesinin haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gündeme gelen sözleşmeli öğretmen alımında ve memur alımlarında mülakat uygulaması memur adaylarının tepkisini çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözlü sınavla ve sözleşmeli olarak ikinci kez öğretmen atamaya hazırlanırken, yapılacak olan mülakata tepkiler giderek artıyor. MEB, Şubat ayında duyurusunu yaptığı "90 kategoride 20 bin 127 kişilik sözleşmeli kadro" için 60 bin adayı mülakata çağırmaya hazırlanıyor.

Türk Eğitim-Sendikaları Derneği, Twitter üzerinden “Mülakatlı sözleşmeli memur alımına ne kadar güven duyuyorsunuz?” diye tepkisini dile getiriyor. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, öğretmen ve memur atamalarında mülakatın kaldırılmasını savunuyor. Koncuk, dün akşam Twitter hesabından bir dizi açıklamada bulundu. Mülakatın şeklinde yapılacak değerlendirmelerin öğretmen ve memur alımında yanlış olduğunu tekrarlayan İsmail Koncuk, takipçilerine saat 21:00'da bu yönde bir hashtag çalışması yapılarak konunun gündeme getirileceğini duyurdu. Koncuk, bu duyurusunun ardından "#MülakatKulHakkıdır" hashtag'ini devreye aldı. Ardından da bir anketi devreye sokan Koncuk'un bu anketin sonunda yüzde 96 oranında mülakatın torpil olduğu yönünde oy kullanıldı. Mülakat sistemine karşı tepkiler devam ediyor.

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