?     Geri Bildirim
Çekiliş
Multiplayer Arena
TamindirMobilOyunlarYarışMultiplayer Arena - Android Için Yarış Oyunu

Multiplayer Arena

Multiplayer Arena İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Multiplayer Arena
Multiplayer Arena
Multiplayer Arena
Multiplayer Arena
Multiplayer Arena
Multiplayer Arena
Multiplayer Arena

Multiplayer Arena'da hem yarışıyor, hem savaşıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 41 dakika önce

Multiplayer Arena ilginç bir hikayeyi eğlenceli bir oynanışla birleştiren bir mobil yarış oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir araba parçalama oyunu olan Multiplayer Arena'da eşini kaybeden bir adamın intikam hikayesi konu alınıyor. Nathan adlı kahramanımızın eşi bir gün ailesini görmek üzere evinden ayrılıyor ve sonrasında yolda izinsiz bir şekilde yasa dışı yarışlar yapan araçlar nedeniyle kaza yapıyor. Bu olay üzerine eşini kaybeden Nathan eşinin ölümüne yol açan adamları bulmak için yola düşüyor. Kahramanımız bu iş için arabasını özel olarak modifiye ediyor ve silahlarla donatıyor.

Multiplayer Arena'daki yarışlarda bir yandan yüksek hız yapıp yarışı birinci sırada tamamlamaya, diğer yandan diğer yarışmacıların araçlarını yok etmeye çalışıyorsunuz. Oyunda yer alan güç kutuları size farklı avantajlar kazandırıyorlar. Kimi zaman kalkan olarak bu kutuları kullanabiliyor ve rakiplerinizin saldırılarından kurtulabiliyorsunuz. Kimi zaman da kutuların yardımıyla rakip araçlara saldırabiliyor ve onları patlatabiliyorsunuz.

Multiplayer Arena'da birçok farklı araç seçeneği yer alıyor ve bu araçları dilediğiniz gibi modifiye edebiliyorsunuz.

Multiplayer Arena için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
AtomGames
Multiplayer Arena QR Kodu Okutarak İndir

Yarış Popülerleri

  1. Dr. Driving
    Dr. DrivingAndroid için Yarış Oyunu
  2. Traffic Racer
    Traffic RacerAndroid için Araba Yarışı Oyunu
  3. Asphalt 8: Airborne
    Asphalt 8: AirborneAndroid için Araba Yarışı Uygulaması
  4. Traffic Rider
    Traffic RiderAndroid için Motor Yarışı Oyunu
  5. Hırsız Polis 3D Araba Oyunu
    Hırsız Polis 3D Araba OyunuAndroid için Ücretsiz Araba Oyunu