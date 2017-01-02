Multiplayer Arena ilginç bir hikayeyi eğlenceli bir oynanışla birleştiren bir mobil yarış oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir araba parçalama oyunu olan Multiplayer Arena'da eşini kaybeden bir adamın intikam hikayesi konu alınıyor. Nathan adlı kahramanımızın eşi bir gün ailesini görmek üzere evinden ayrılıyor ve sonrasında yolda izinsiz bir şekilde yasa dışı yarışlar yapan araçlar nedeniyle kaza yapıyor. Bu olay üzerine eşini kaybeden Nathan eşinin ölümüne yol açan adamları bulmak için yola düşüyor. Kahramanımız bu iş için arabasını özel olarak modifiye ediyor ve silahlarla donatıyor.

Multiplayer Arena'daki yarışlarda bir yandan yüksek hız yapıp yarışı birinci sırada tamamlamaya, diğer yandan diğer yarışmacıların araçlarını yok etmeye çalışıyorsunuz. Oyunda yer alan güç kutuları size farklı avantajlar kazandırıyorlar. Kimi zaman kalkan olarak bu kutuları kullanabiliyor ve rakiplerinizin saldırılarından kurtulabiliyorsunuz. Kimi zaman da kutuların yardımıyla rakip araçlara saldırabiliyor ve onları patlatabiliyorsunuz.

Multiplayer Arena'da birçok farklı araç seçeneği yer alıyor ve bu araçları dilediğiniz gibi modifiye edebiliyorsunuz.