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Mumble
TamindirWindowsİnternetİletişimMumble - Oyuncular İçin Sesli Görüşme Uygulaması

Mumble

1.2.19
Mumble İndir Hemen İndir

15.9 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Sunucu bağlantısı
Kullanıcı bilgileri
Mikrofon kapatma
Ses kaydı
Yiğit Ekim Demir Son güncelleme 2 saat önce

Mumble programı özellikle online oyunlar oynayan takımlar için bir sesli görüşme programı. Zira online oyunlardaki takımın iyi iletişim sahibi olması gerekliliği ve pek çok programın gecikmeli olarak sesli mesajları göndermesi büyük bir sıkıntı olabilmektedir.

Bu sorunun üstesinden gelebilmek için hazırlanan Mumble, direkt olarak oyuncular için hazırlanmış ve bu nedenle çok düşük gecikme değerleri sunuyor ve yüksek kaliteli ses iletimine imkan tanıyor. Kurulumu da oldukça kolay olan uygulama, direkt olarak size bir kurulum sihirbazı sunuyor ve ses iletim cihazlarınıza ait tüm detayları bu sihirbaz sayesinde ayarlayabiliyorsunuz.

İşlemlerin ardından varolan pek çok sunucudan bir tanesine bağlanabilir, herhangi bir kanala girebilir ya da kendi takımınıza özel bir kanal yaratabilirsiniz. Ayrıca bazı detaylı ayarlar sayesinde programı kişiselleştirme imkanınız da var. Örneğin bir buton belirleyerek konuşmalarınızın sadece bu buton basılıyken karşı tarafa iletilmesini sağlayabilirsiniz.

Aynı zamanda oyun içerisindeki karakterinizin çevresindeki diğer oyuncular size göre hangi konumda bulunuyorsa program da o karakterin konuşmalarını size o yönden iletiyor. Yani sağınızda solunuzda kimler olduğunu bakmadan bile sadece seslerini dinleyerek anlayabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
1 / 1,994
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Thorvald Natvig

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