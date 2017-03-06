Muslim Assistant
Kıble yönü bulucu, alarmlı namaz saatleri, zikirmatik, Kur'an, Cuma mesajı, Dualar tek bir uygulamada.
Muslim Assistant (Müslim Asistanı), yüzde yüz Kıble bulucu, namaz saatleri, günlük dualar, zikirmatik, Kur’an-ı Kerim, Allah'ın 99 ismi ve daha fazlasını içeren ücretsiz Android uygulaması. Her Müslümanın Android telefonunda olması gerektiğini düşünüyorum. Yenilenen arayüzü ile Müslim Asistanı, herkesin rahatlıkla kullanabileceği zengin içerikli tek dini uygulama konumunda.
Muslim Asistant (Müslüman Asistanı) uygulamasında dini görevlerini yerine getiren bir Müslümanın ihtiyaç duyacağı her şey mevcut. Kıble ne tarafta, nerede? sorduğunuz vakit internet bağlantınız olmasa dahi pusula modu ile Mekke’nin yönünü kolayca görebiliyorsunuz. Alarmlı ezan sesleri ile (ezan sesi veya zil sesi kurma, hatırlatma özelliği) namaz vakitleri hiç kaçmıyor. Namaz vakitlerinin Diyanet ile uyumlu olduğunu (İstanbul ezan saatleri, Ankara ezan vakti, İzmir namaz vakitleri, Bursa, Konya ve diğer şehirlerin ezan zamanları) belirtmeden geçmeyelim. Namazınızı eda ettikten sonra zikirmatik özelliği sayesinde günlük zikirlerinizi çekebilirsiniz.
Kur’an-ı Kerim yanınızda olmadığı vakit Muslim Assistant (Müslim Asistanı) uygulaması üzerinden Kur’an-ı Kerim okuyabilir, müezzin sesinden sureleri dinleyebilirsiniz. Özel olarak okumak istediğiniz bir sure varsa arama fonksiyonuyla sureye kolaylıkla ulaşma şansına da sahipsiniz.
Muslim Assistant Özellikleri:
- Allah'ın 99 ismi
- Dünya namaz vakitleri (Ezan vakitlerini çevrimdışı gösterme)
- Ezan vakitleri (Ezan sesi veya standart zil sesi ile namaz alarmı kurma, erteleme)
- Kıble yönü (Pusula modu ile çevrimdışı Kıble’nin yönünü haritada gösterme)
- Kur'an-ı Kerim (Sesli Kur’an- Kerim dinleme ve okuma)
- Sure ve ayetler (Sure araması yapabilme)
- GPS özelliği ile konum tespiti (Konumumu bul ile farklı konum seçebilme)
- Zikirmatik (Günlük zikir ekleme, kaldırma, kalınan yerden devam etme)
- Cuma mesajları
- Dualar
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Muslim Assistant
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