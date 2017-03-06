Muslim Assistant (Müslim Asistan), Kıble yönü bulucu, ezan ve namaz vakitleri, Kur’an-ı Kerim, zikirmatik, cami bulma ve daha fazlasını içeren zengin içerikli tek dini uygulama. iPhone’unuza ücretsiz indirip faydalanabileceğiniz uygulamada bir Müslüman olarak ihtiyaç duyacağınız her şey mevcut. Üstelik internet bağlantı olmadan da kullanabiliyorsunuz.

iOS platformundaki dini uygulamalar arasında en kapsamlısı Muslim Assistant (Müslim Asistan) uygulaması. Kıble yönü bulucu ile bir yere gittiğiniz vakit Kıble ne taraf? Kıble yönü neresi? sorusunu sormadan namazınızı kurallara bağlı eda edebiliyorsunuz. Alarmlı (isteğe göre ezan sesi veya zil sesi) namaz vakitleri özelliği ile İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Konya… hangi şehirde olursanız olun beş vakit namazı vaktinde kılıyorsunuz. Zikirmatik ile zikirlerinizi şaşırmadan çekme, Allah’ın 99 ismi (anlamlarıyla) öğrenme, Kur’an-ı Kerim okuma ve dinleme gibi namaz kadar önemli olan dinin gerekleri Muslim Asistant uygulamasında mevcut.

Muslim Assistant Özellikleri: