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Muslim Assistant
TamindirMobilYaşamMuslim Assistant - IPhone İçin Müslim Asistan Uygulaması

Muslim Assistant

(iOS)
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86 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Muslim Assistant
Muslim Assistant
Muslim Assistant
Muslim Assistant

Müslümanlar için en iyi asistan.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Muslim Assistant (Müslim Asistan), Kıble yönü bulucu, ezan ve namaz vakitleri, Kur’an-ı Kerim, zikirmatik, cami bulma ve daha fazlasını içeren zengin içerikli tek dini uygulama. iPhone’unuza ücretsiz indirip faydalanabileceğiniz uygulamada bir Müslüman olarak ihtiyaç duyacağınız her şey mevcut. Üstelik internet bağlantı olmadan da kullanabiliyorsunuz.

iOS platformundaki dini uygulamalar arasında en kapsamlısı Muslim Assistant (Müslim Asistan) uygulaması. Kıble yönü bulucu ile bir yere gittiğiniz vakit Kıble ne taraf? Kıble yönü neresi? sorusunu sormadan namazınızı kurallara bağlı eda edebiliyorsunuz. Alarmlı (isteğe göre ezan sesi veya zil sesi) namaz vakitleri özelliği ile İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Konya… hangi şehirde olursanız olun beş vakit namazı vaktinde kılıyorsunuz. Zikirmatik ile zikirlerinizi şaşırmadan çekme, Allah’ın 99 ismi (anlamlarıyla) öğrenme, Kur’an-ı Kerim okuma ve dinleme gibi namaz kadar önemli olan dinin gerekleri Muslim Asistant uygulamasında mevcut.

Muslim Assistant Özellikleri:

  • Yüzde yüz kıble bulucu (Pusula modu ile Kıble ne taraf, Kıble yönü neresi? sorularına son)
  • Cami bulma (Yakınınızdaki camileri tek dokunuşla listeleyebilirsiniz)
  • Zikirmatik (Dilediğiniz kadar zikir ekleyip kaldırabilirsiniz)
  • Ezan saatleri, namaz vakitleri (Diyanet ile uyumlu)
  • Kabe yeri (Şehir ve ülkenize göre Kıble’nin yönünü haritan görebilirsiniz)

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
EMrah Kara
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