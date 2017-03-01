Müslüm Gürses'in Hayatı Animasyon Film Oldu, Fragmanı Yayınlandı

3 Mart'ta gösterime girmesi beklenen Müslüm Gürses'in biyografik çizgi filmi, kısa metrajlı olarak kurgulandı. Film Müslüm Gürses'in ölüm yıl dönümü olan 3 Mart'ta gösterilecek.

Koff Animasyon şirketi, daha önce de Zeki Müren’in hayatını işleyen kısa bir animasyon filmi çekmişti. Yapım şirketi bu serisine Müslüm Gürses’le devam ediyor.

Animasyon filmi 3B olarak kurgulanmadı, çünkü Koff Animasyon iki boyutlu animasyonlar yapan bir şirket. Ajans, 2015'te yayınladığı Zeki isimli kısa filmiyle Anadolu Animasyon Yarışması'nda yarışmış ve büyük beğeni toplamıştı.

3 Mart'ta, Müslüm Gürses'in ölüm yıldönümünde yayınlanacak olan kısa film, sanatçıyı bir kez daha hatırlamamızı sağlayacak.

Müslüm Gürses fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Anadolu Animasyon Yarışması'nda yarışmış olan Zeki Müren animasyonunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Koff Animasyon, 2016 yılında ünlü isimlerin, Street Fighter oyunundan esinlenilmiş ortamlarda yaptıkları muazzam dövüşlerini de kısa bir film yaparak sosyal medyada oldukça beğeni toplamıştı.

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