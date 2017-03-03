MWC 2017'nin En İyi Telefonu Sony Xperia XZ Premium Oldu

Mobil Dünya Kongresi'ne ev sahipliği yapan GSMA, Samsung Galaxy S7'nin 2016 yılının en iyi akıllı telefonu seçilmesinden sonra, bu yıl yepyeni bir cihaza "en iyi telefon" olma ünvanı verdi: Sony Xperia XZ Premium

GSMA'e göre Sony Xperia XZ Premium, "MWC 2017'de En İyi Yeni Akıllı Telefon" oldu. Amiral gemisi klasmanındaki şiddetli rekabet dikkate alındığında, Xperia XZ Premium'un bu yıl istediği başarıyı elde edebileceğine vurgu yapıldı. Samsung Galaxy S8, bu yıl düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde gösterilmese de, Huawei P10, P10 Plus ve LG G6 gibi rakiplerinin arasından sıyrılan Xperia XZ Premium dikkat çekici özellikleriyle fuarın yıldızı olmayı başardı.

Öte yandan Sony, bu yıl dört yeni cihaz tanıttı ve Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisini dünyada ilk kez kullanan marka oldu. Elbette GSMA'nın Xperia XZ Premium'u MWC 2017'deki en yeni akıllı telefon olarak seçmesine neden olan tek şey Snapdragon 835 çipine sahip olması değil. Amiral gemisi, 4K çözünürlüklü çarpıcı bir 5.46 inç ekrana sahip ve 960 FPS'de yavaş çekim yapabiliyor. Diğer yandan, etkileyici bir 19 megapiksellik kamerası ile Motion Eye teknolojisine de sahip.

Hatırlayacak olursanız dün sizlerle "Sony Xperia XZ Premium'un Motion Eye Teknolojisi Övgülere Doymuyor" haberini paylaşmıştık. Bu haberde de Sony Xperia XZ Premium'un teknoloji basını tarafından çok beğenildiğine yer vermiştik. Bugün gelen haberle de bu durum tescillenmiş oldu.

Peki siz Sony Xperia XZ Premium'u nasıl buldunuz?

Sony Xperia XZ Premium Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı