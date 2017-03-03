?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilMWC 2017'nin En İyi Telefonu Sony Xperia XZ Premium Oldu

MWC 2017'nin En İyi Telefonu Sony Xperia XZ Premium Oldu

Sony Xperia XZ Premium

Mobil Dünya Kongresi'ne ev sahipliği yapan GSMA, Samsung Galaxy S7'nin 2016 yılının en iyi akıllı telefonu seçilmesinden sonra, bu yıl yepyeni bir cihaza "en iyi telefon" olma ünvanı verdi: Sony Xperia XZ Premium

GSMA'e göre Sony Xperia XZ Premium, "MWC 2017'de En İyi Yeni Akıllı Telefon" oldu. Amiral gemisi klasmanındaki şiddetli rekabet dikkate alındığında, Xperia XZ Premium'un bu yıl istediği başarıyı elde edebileceğine vurgu yapıldı. Samsung Galaxy S8, bu yıl düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde gösterilmese de, Huawei P10, P10 Plus ve LG G6 gibi rakiplerinin arasından sıyrılan Xperia XZ Premium dikkat çekici özellikleriyle fuarın yıldızı olmayı başardı.

Öte yandan Sony, bu yıl dört yeni cihaz tanıttı ve Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisini dünyada ilk kez kullanan marka oldu. Elbette GSMA'nın Xperia XZ Premium'u MWC 2017'deki en yeni akıllı telefon olarak seçmesine neden olan tek şey Snapdragon 835 çipine sahip olması değil. Amiral gemisi, 4K çözünürlüklü çarpıcı bir 5.46 inç ekrana sahip ve 960 FPS'de yavaş çekim yapabiliyor. Diğer yandan, etkileyici bir 19 megapiksellik kamerası ile Motion Eye teknolojisine de sahip.

Hatırlayacak olursanız dün sizlerle "Sony Xperia XZ Premium'un Motion Eye Teknolojisi Övgülere Doymuyor" haberini paylaşmıştık. Bu haberde de Sony Xperia XZ Premium'un teknoloji basını tarafından çok beğenildiğine yer vermiştik. Bugün gelen haberle de bu durum tescillenmiş oldu.

Peki siz Sony Xperia XZ Premium'u nasıl buldunuz?

Sony Xperia XZ Premium Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 03.03.2017

MWC 2017'nin En İyi Telefonu Sony Xperia XZ Premium Oldu İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Dünyanın En Konuşkanı Türk Kadınları Oldu Dünyanın En Konuşkanı Türk Kadınları Oldu Yollarınızın kesiştiği insanlarla buluşmanızı sağlayan tanışma uygulaması Happn, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir araştırma…
Overwatch'un Yeni Tank Karakteri 'Orisa' ile Tanışın Overwatch'un Yeni Tank Karakteri 'Orisa' ile TanışınBlizzard Entertainment'ın popüler FPS oyunu Overwatch, güçlü bir Tank karakteri olan oyunun 24. kahramanı Orisa'yı bünyesine ekliyor. Yeni yayınlanan… Dünya'nın En Yüksek Kapasiteli USB Belleği Türkiye'de Dünya'nın En Yüksek Kapasiteli USB Belleği Türkiye'deKingston Digital tarafından üretilen, Dünya’nın en büyük kapasiteli USB belleği, DataTraveler Ultimate GT Türkiye’de satışa sunuldu. 2 TB’lık…
Google Allo'ya GIF Kütüphanesi ve Hareketli Emojiler Geldi Google Asistan Android Nougat ve Marshmallow Cihazlara Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten