MWC 2017'de Ultra Güvenli Akıllı Telefon DarkMatter Katim Tanıtıldı

Mobil Dünya Kongresi MWC 2017 etkinliği kapsamında Barcelona’da tanıtılan akıllı telefon Katim, ultra güvenlikli yapısı ile devlet başkanları ve büyük şirketlerin sahipleri gibi elit kesime hitap ediyor. Siber güvenlik şirketi DarkMatter tarafından üretilen Katim adlı akıllı telefon, kendine özgü güvenlik sistemi, ekstra şifreleme ve iki adımlı kimlik doğrulama gibi özellikleri ile hacklenme tehdidine karşı bir kalkan işlevi görüyor.

Üst düzey güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyan devlet başkanları, hükümetlerin savunma birimlerinde çalışanlar ve dev şirketlerin patronları gibi elitlerin bu ihtiyacını karşılamak için üretilen Katim’e çeşitli güvenlik özellikleri incelikle eklenmiş durumda. Üretici şirket olan DarkMatter’ın patronu Faisal Al Bannai, Barcelona’daki MWC 2017 etkinliğinde yaptığı açıklamada “Burada sıradan tüketicilere hitap eden bir telefondan bahsetmiyoruz. Bizim burada hitap ettiğimiz güvenlik ve gizlilik özelliklerinin kendileri için şart olduğu devlet başkanları, hükümet birimleri ve dünyanın önde gelen şirketlerinin yönetim kademeleri gibi bir kitle.” dedi.

DarkMatter Katim; telefon, işletim sistemi, uygulamalar ve siber komut merkezi olmak üzere dört düzeyli bir güvenlik korumasına sahip. Öncelikle telefon, güvenlik özelliklerinin ön plana çıkarıldığı uygulamalar önyüklü olarak teslim ediliyor. Bu önyüklü uygulamalara şifreli aramalar ve mesajların ya da fotoğrafların belirli bir zaman limitinden sonra otomatik silindiği bir mesajlaşma sistemi örnek gösterildi. Ayrıca sadece Katim’in yazılımı tarafından erişilen özel bir uygulama mağazası da mevcut.

Katim’in işletim sistemi piyasadaki tüm Android tabanlı telefonlar ile rekabet edebilecek düzeyde. Google’ın Android’inden farklı olarak Katim’in işletim sistemi kimliği doğrulanmamış düzenlemelere karşı güvenlik önlemleriyle donatılmış durumda.

Abu Dabi merkezli DarkMatter firması, siber güvenlik tehditlerinin arttığı pazarda yükselişe geçmeyi umuyor. Ancak Katim pazardaki ilk yüksek güvenlikli telefon değil. Sikur’un GranitPhone’u ve Alman GSMK CryptoPhone daha önce yüksek güvenlik özellikleri ile piyasadaki yerini alan telefonlar olmuştu. Buna rağmen DarkMatter Katim, güvenlik önlemlerinin en kapsamlı olduğu akıllı telefon olacak. Şuan için Katim’e fiyatı hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, fikir edinmek adına CrytoPhone’un 1.500 avro fiyat etiketiyle piyasaya sürüldüğünü belirtelim.

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