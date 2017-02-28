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MWC Kongrelerine Artık Araba Üreticileri de Katılacak

MWC Kongrelerine Artık Araba Üreticileri de Katılacak

Barselona'da düzenlenen MWC 2017 Dünya Mobil Kongresi'ne bu yıl 4 otomotiv sektörü temsilcisi de katıldı. Daimler, BMW, Ford ve Peugeot bu yıl MWC'de boy gösterdiler.

Peugeot bu yıl Barselona'ya Peugeot Instinct aracını getirdi. Araç Samsung'un Artik Cloud IoT bağlantı platformunu kullanıyor. Bu sayede akıllı saatler, akıllı telefonlar, sanal asistanlar, sosyal şebekeler ve birçok platformla iletişim kurabiliyor.

MWC 2017'de, Mercedes –Benz hem otonom hem de bağlantılı arabalar platformunda E Class Coupe araçların navigasyon ve bağlantı sistemlerini tanıtıyor. Öte yandan Daimler şemsiye altında bulunan Moovel ve Car2go şirketleri de otonom şehir içi hizmetlerle ilgili teknolojilerini sergiliyorlar.

Ford, MWC'de var olsa da çok öne çıkacak bir programı yok. Özellikle Roborace ve Formula E gibi konularda temel fikirler paylaşacağı konuşuluyor.

BMW'nin de bağlantılı araçlar platformunda bir aracını bu hafta tanıtacağı söyleniyor.

MWC Kongrelerine otonom teknolojiler ve bağlantılı arabalar teknolojilerinin dahil olmaya başlaması aslında hiç şaşırtıcı değil. Akıllı arabaların yavaş yavaş otomobil fuar stantlarından kurtularak, CES ve MWC örneğinde gördüğümüz gibi birçok elektronik fuar ve kongrede boy göstermesi oldukça mantıklı değil mi?

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Yazar: - 28.02.2017

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