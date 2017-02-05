My 2048 City, adından da tahmin edeceğiniz üzere sayılı bulmaca oyunu 2048 kuralları üzerine oynanan şehir kurma oyunu. Ufak bir şehir, çiftlik veya yüksek katlı bina inşa etmek için kutucukları kaydırmanız gereken oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan bulmaca oyununda şehri 2048 kurallarına bağlı kalarak kurmanız isteniyor. Kutucukları yukarı, aşağı, sol ve sağa kaydırarak aynı sayıları yan yana getirmeye çalışıyorsunuz. Her toplamanın ardından şehriniz biraz daha gelişiyor. 2048 kutucuğunu oluşturmayı başardığınızda da oyunu kazanıyorsunuz.

Tabii ki sürekli toplayarak gittiğinizden 2048'i bulmanız pek kolay olmuyor ve de kısa sürmüyor. Zaten öncesinde 2048'i oynadıysanız bunu başarmanın zorluğunu biliyorsunuzdur. Şehir kurma oyunlarına yeni bir soluk kazandıran My 2048 City, boş zamanlarda açık oynanabilecek eğlenceli bir yapım.