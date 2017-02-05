My 2048 City, bir döneme damgasını vuran sayı bulmaca oyunu 2048’in kuralları eşliğinde oynadığımız şehir kurma oyunu. Kutucukları kaydırarak şehrimizi geliştirip, 2048’e ulaştığımızda da şehrimizi ortaya çıkardığımız oyunda hiçbir sınır yok. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabiliyor.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilen bulmaca oyununda basit bir şehir, çiftlik veya yüksek katlı binalar/gökdelenlerden oluşan bir şehir inşa edebiliyoruz. Şehrimizin gelişmesi kutucuklar üzerinde yaptığımız hareketlere bağlı. Kutucukları hangi yöne çevirdiğimiz bu yönden önem taşıyor. Uzun uğraşlar sonucu, saatler sonrasında 2048’e ulaşmayı başarırsak oyunun kazananı oluyoruz. Unutmadan, her şehir için seviye atlama sistemi mevcut ve ödüller veriliyor.