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My Hospital
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My Hospital

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Editör Puanı: 4/5
4
My Hospital
My Hospital
My Hospital
My Hospital
My Hospital

Kendi hastanenizi kurup yönetin.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

My Hospital, adından da tahmin edeceğiniz üzere simülasyon tarzında hastane kurma ve yönetme oyunu. Kendi hastanenizi inşa edip doktor ofisleri, teşhis odaları, tedavi merkezleri, laboratuvarlar kurabildiğiniz oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz indirip oynama şansına sahipsiniz.

Büyük ekranlı telefon ve tablette oynanması gerektiğini düşündüğüm oyunda hayalinizdeki hastaneyi kurabiliyorsunuz. Hastanenizde görev yapacak doktorların ofislerini ayarlamaktan hastanenize gelen hastalara şifa verecek ilaçların yapımına tüm işler sizde. Dahası hasta odalarını hastaların kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmelerini sağlamak için seçebileceğiniz onlarca dekorasyon mevcut. Bu noktada oyunun gerçek parayla satın alınabilecek öğeler sunduğunu belirtmem gerek.

Facebook hesabınıza giriş yaparsanız arkadaşlarınızın kurdukları hastanelerini görme, diğer hastane müdürleriyle tedavi alışverişi yapma şansına sahip oluyorsunuz. Tabii ki yarışıp kimin daha iyi hastane müdürü olduğunu göstermeniz de mümkün.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri
Üretici:
cherrypick games
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