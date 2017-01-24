My Hospital, adından da tahmin edeceğiniz üzere simülasyon tarzında hastane kurma ve yönetme oyunu. Kendi hastanenizi inşa edip doktor ofisleri, teşhis odaları, tedavi merkezleri, laboratuvarlar kurabildiğiniz oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz indirip oynama şansına sahipsiniz.

Büyük ekranlı telefon ve tablette oynanması gerektiğini düşündüğüm oyunda hayalinizdeki hastaneyi kurabiliyorsunuz. Hastanenizde görev yapacak doktorların ofislerini ayarlamaktan hastanenize gelen hastalara şifa verecek ilaçların yapımına tüm işler sizde. Dahası hasta odalarını hastaların kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmelerini sağlamak için seçebileceğiniz onlarca dekorasyon mevcut. Bu noktada oyunun gerçek parayla satın alınabilecek öğeler sunduğunu belirtmem gerek.

Facebook hesabınıza giriş yaparsanız arkadaşlarınızın kurdukları hastanelerini görme, diğer hastane müdürleriyle tedavi alışverişi yapma şansına sahip oluyorsunuz. Tabii ki yarışıp kimin daha iyi hastane müdürü olduğunu göstermeniz de mümkün.