My Hospital, kendi hastanenizi kurup yönettiğiniz bir simülasyon oyunu. Hem iPhone hem de iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz hastane kurma oyunu arıyorsanız tavsiyemdir. Grafikler 100 MB civarında bir mobil oyun için oldukça başarılı ve hastanedeki tüm işlerden siz sorumlu olduğunuzdan uzun oynanış süresiyle zaman kavramanı unutturacak bir yapım.

İster tek başınıza isterseniz de Facebook arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda kendi tıbbi merkezinizi oluşturup yönetebiliyorsunuz. Hastanenizde çalışan doktorların ofislerinden hasta odalarına, laboratuvarlardan teşhis odalarına hastanenizi dilediğinizce inşa edebiliyorsunuz. Hastanenizin etrafındaki bahçeden topladığınız bitkilerden hastalara şifa olacak ilaçlar hazırlama şansına bile sahip olduğunuzun oldukça detaylı bir oyun My Hospital.

Hastane yönetimini tamamen size bırakan oyunda Facebook hesabınıza giriş yapmanız durumunda arkadaşlarınızın hastanelerini de görebiliyor, tedavi alışverişi yapabiliyor, onlarla yarışabiliyorsunuz.