My Last, Android telefon ve tabletlerde çalışan bir tür sosyal medya uygulamasıdır.

Saner Güleç tarafından geliştirilen My Last, insanları entellektüel zevkleri konusunda birleştirmeyi amaçlayan bir sosyal medya uygulaması. Diğer sosyal medya uygulamalarından ayrılan tarafı ise spesifik konular üzerine yoğunlaşmış olması. Kültürel etkinliklerin paylaşımı üzerine yoğunlaşan uygulamada, bir profil oluşturduktan sonra yaptığınız son aktivitelere dair yazılar yazabiliyor ya da başkalarının etkinliklerine yorumlarda bulunabiliyorsunuz.

Örneğin; bir kitap okuduktan sonra o kitapla ilgili yorumlarınızı ve derecelendirmenizi herkesle paylaşabiliyorsunuz. Ardından bu yazdıklarınızı Facebook ya da Twitter gibi başka mecralarda da paylaşabiliyorsunuz. Kitap, dizi, film, müzik, konser, sergi vb. etkinliklerin birçoğunu içeren uygulama, benzer zevkleri olan insanları bir araya getirmeyi de amaçlıyor.

Kullanımı çok rahat olan ve sade tasarımıyla kullanıcılarını üzmeyen My Last, akıllı cihaz kullananlar ve aynı zamanda Facebook'ta zamanını boşa geçirmek yerine iyi şeylerle uğraşmak isteyenler için birebir.