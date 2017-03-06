My Last, iPhone ve iPad üzerinde kullanılabilen bir sosyal medya uygulamasıdır.

Saner Güleç tarafından geliştirilen My Last, insanları entellektüel zevkleri konusunda birleştirmeyi amaçlayan bir sosyal medya uygulaması. Uygulamada bir profil oluşturduktan sonra paylaşımlarınızı, son yaptığınız aktivitelere göre ayarlıyor ve yine başka insanların bu yöndeki çabalarını görebiliyorsunuz. Okuduğunuz son kitap, dinlediğiniz bir albüm, izlediğiniz dizi ya da filmleri paylaşabildiğiniz uygulama, bu yolla sizi başkalarıyla ile tanıştırıyor.

Paylaşımlarınız sadece "ben bunu okudum" temelinde de olmuyor. Yaptığınız şeye dair fikirler belirtebiliyor ve onları oylayabiliyorsunuz. Böylece bir tartışma ya da sohbetin kapısı aralanıyor ve ortak ilgi alanlarına sahip kişiler, böylece birbirlerine ulaşarak, entellektüel birikimlerini paylaşabiliyorlar.

Kullanımı oldukça kolay olan uygulama üzerinde yazdıklarınızı yine basit bir şekilde Facebook ya da Twitter üzerinden paylaşmanıza da imkan tanıyor ve böylece My Last profilinizi daha fazla kişinin görmesini sağlayabiliyorsunuz.