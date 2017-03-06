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My Last
TamindirMobilSosyal MedyaMy Last - IOS İçin Kültürel Sosyal Medya Uygulaması

My Last

(iOS)
My Last İndir Hemen İndir

26.1 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
My Last
My Last
My Last
My Last
My Last

Okuduğunuz kitaplar ya da izlediğiniz dizi ve filmleri paylaşın, üzerine sohbet edin!

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 19 dakika önce

My Last, iPhone ve iPad üzerinde kullanılabilen bir sosyal medya uygulamasıdır.

Saner Güleç tarafından geliştirilen My Last, insanları entellektüel zevkleri konusunda birleştirmeyi amaçlayan bir sosyal medya uygulaması. Uygulamada bir profil oluşturduktan sonra paylaşımlarınızı, son yaptığınız aktivitelere göre ayarlıyor ve yine başka insanların bu yöndeki çabalarını görebiliyorsunuz. Okuduğunuz son kitap, dinlediğiniz bir albüm, izlediğiniz dizi ya da filmleri paylaşabildiğiniz uygulama, bu yolla sizi başkalarıyla ile tanıştırıyor.

Paylaşımlarınız sadece "ben bunu okudum" temelinde de olmuyor. Yaptığınız şeye dair fikirler belirtebiliyor ve onları oylayabiliyorsunuz. Böylece bir tartışma ya da sohbetin kapısı aralanıyor ve ortak ilgi alanlarına sahip kişiler, böylece birbirlerine ulaşarak, entellektüel birikimlerini paylaşabiliyorlar.

Kullanımı oldukça kolay olan uygulama üzerinde yazdıklarınızı yine basit bir şekilde Facebook ya da Twitter üzerinden paylaşmanıza da imkan tanıyor ve böylece My Last profilinizi daha fazla kişinin görmesini sağlayabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.3 ve üzeri.
Üretici:
MyLast Labs
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