My Talking Dog 2
Kendinize sanal bir köpek edinebiliyor ve eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz
My Talking Dog 2, çocukların severek oynadığı evcil hayvan oyunlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Benzerleriyle neredeyse aynı şekilde işleyen My Talking Dog 2 oyununu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabiliyorsunuz.
Eğlenceli hayvan bakma oyunlarından bir tanesi olan My Talking Dog 2, yüzbinlerce kullanıcıya sahip bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Çocukların severek oynadığı hayvan bakma ve besleme oyunları tarzında kurguya sahip olan oyunda konuşan hayvan sahibi olabiliyor ve kendi sanal arkadaşınızı edinebiliyorsunuz. Söylediğiniz şeyleri tekrar edebilen, banyo yapabilen, uyuyabilen ve bir insanın yaptığı tüm aktiviteleri yapabilen bir köpeğe sahip olduğunuz My Talking Dog 2'de çok zevkli zamanlar geçirdiğinizi söyleyebilirim. 3 boyutlu ortamda oynanan oyunda tıpkı gerçek bir köpeğiniz varmış gibi sorumluluklar üstleniyorsunuz. Özellikle çocukların severek oynayabileceğini düşündüğüm oyuna her çocuğun sahip olması gerekiyor.
Oyunda köpek bakma ve beslemenin yanı sıra boyama oyunu da yer alıyor. Oyunda yer alan mini boyama oyunu ile değişik köpek figürleri boyayabiliyor ve eğlenceli zamanlar geçirilebiliyor. Becerileri sınayan ve kişilik gelişimine de yardımcı olan oyunda insan gibi tepkilere sahip olan bir arkadaşa sahip olabiliyorsunuz. Sevimli köpeğiniz için My Talking Dog 2 oyununu mutlaka indirmelisiniz.
My Talking Dog 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- DigitalEagle
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