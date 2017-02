My Talking Dog 2, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir evcil hayvan oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eğlenceli aktiviteleri gerçekleştirebileceğiniz oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Çocukların severek oynadığı evcil hayvan oyunları tarzında bir kurguya sahip olan My Talking Dog 2, benzerlerinden üstün özellikleriyle ilgimizi çekiyor. Milyonlarca oyuncuya sahip olan oyunda sanal bir köpek sahibi oluyor her türlü bakım ve beslenmesini üstleniyorsunuz. Sanal bir arkadaş gibi size eşlik eden hayvanınızı konuşturabiliyor, besleyebiliyor ve farklı aktivelere sokabiliyorsunuz. Son derece eğlenceli olan My Talking Dog 2, çocukların da hoşuna gidecek bir oyundur. Çocukların severek oynadığı oyun tarzına sahip olan My Talking Dog 2'de çocuklar kendilerine arkadaş edinebiliyorlar. 3 boyutlu sahnelerde geçen oyunda tıpkı gerçek bir köpeğiniz varmış gibi bir hisse de kapılıyorsunuz.

Oyunda köpeğinize bakabiliyor ve besleyebiliyorsunuz. Öte yandan oyunda bir de köpek boyama oyunu yer alıyor. Bu sayese çocukların becerileri gelişiyor ve farklı köpek figürlerini boyama imkanına sahip oluyorlar. Çocukların kişilik gelişimlerine yardımcı olan My Talking Dog 2'yi sakın kaçırmayın.

My Talking Dog 2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.