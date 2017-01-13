My Talking Hank (Benim Konuşan Hank’im) oyununda sevimli yavru bir köpeğin bakımını üstleniyor, onunla oyunlar oynayıp keyifli vakit geçiriyorsunuz. Konuşan Tom, Angela ve arkadaşları arasına yeni katılan Hank’i keşfe çıktığı tropik adada yalnız bırakmıyoruz.

Android platformunda oldukça popüler olan My Talking Tom serisinin yeni oyunu My Talking Hank’te bakmamız istenen hayvan Hank adında sevimli mi sevimli, yerinde duramayan köpek dostumuz. Tropik adadaki macerasında ona eşlik etmemizi isteyen oyunda Hank’i mamalarla besliyor, tuvalete götürüyor, hamağın üzerinde onu sallayarak uyutuyoruz. Haylaz dostumuz fotoğrafçılığı da çok seviyor. Adada yaşayan vahşi hayvanları gördüğümüz yerde fotoğraflıyoruz. Bizden korkan hayvanları da yiyecek, oyuncaklarla kendimize çekiyoruz.

Söylediklerimizi kendi ses tonuyla tekrar etmesinin yanında hareketli yapısıyla bizi bizden alan Hank dışında tropik adada yaşayan tavşancık, flamingo, su aygırı ve daha nice hayvanın sevimli hallerini ekranımıza yansıtan My Talking Hank (Benim Konuşan Hank’im) oyunu, görsel çizgileri ve animasyonlarıyla elbette küçük yaşta oyuncuları kendisine bağlıyor.