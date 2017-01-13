?     Geri Bildirim
Çekiliş
My Talking Hank
TamindirMobilOyunlarÇocukMy Talking Hank - IPhone Ve IPad İçin Benim Konuşan Hank'im Oyunu

My Talking Hank

(iOS)
My Talking Hank İndir Hemen İndir

279 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
My Talking Hank
My Talking Hank
My Talking Hank
My Talking Hank
My Talking Hank

Konuşan Tom, Angela ve arkadaşlarına yeni bir isim daha katılıyor: Hank.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

My Talking Hank (Benim Konuşan Hank’im), yavru bir köpeğin bakımını üstlendiğimiz eğlenceli bir mobil oyun. Konuşan Tom ve Angela’nın arkadaşları arasına yeni katılan sevimli köpek Hank’i tropik adadaki macerasında yalnız bırakmıyoruz. Onu besliyor, tuvalete götürüyor, hamakta sallıyor, diğer hayvanlarla fotoğraf çekilmesini sağlıyoruz.

Android ve iOS platformunda milyarca indirmeye ulaşan Benim Konuşan Tom serisinin yeni oyunu My Talking Hank’te (Benim Konuşan Hank'im) tropik bir adada şirin bir yavru köpekçikle vakit geçirmemiz isteniyor. Kendisini ilk görüşte sevdiren köpek dostumuzla vakit geçirmek tarif edilemez ancak biraz haylaz hareketler sergilediğinden bizi bazen zor durumda bırakabiliyor.

Fotoğrafçılığı sevdiğinden tavşancıklardan flamingoya adada yaşayan tüm hayvanlarla birlikte fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmiyoruz. Hank ile birlikte adanın farklı bölgelerinde seyahat ederek çektirdiğimiz fotoğraflardan albüm bile oluşturuyoruz.

My Talking Hank için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Outfit7
My Talking Hank QR Kodu Okutarak İndir

Çocuk Popülerleri

  1. Toca Life: City
    Toca Life: CityiPhone ve iPad için Çocuk Oyunu
  2. LEGO Juniors Create & Cruise
    LEGO Juniors Create & CruiseiPhone ve iPad için Lego Uygulaması
  3. Toca Kitchen 2
    Toca Kitchen 2iPhone ve iPad için Beceri Oyunu
  4. Toca Dance
    Toca DanceiPhone ve iPad İçin Çocuklara Özel Dans Oyunu
  5. Princess PJ Party
    Princess PJ PartyiPhone ve iPad için Prenses Pijama Partisi Oyunu

My Talking Hank Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster