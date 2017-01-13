My Talking Hank (Benim Konuşan Hank’im), yavru bir köpeğin bakımını üstlendiğimiz eğlenceli bir mobil oyun. Konuşan Tom ve Angela’nın arkadaşları arasına yeni katılan sevimli köpek Hank’i tropik adadaki macerasında yalnız bırakmıyoruz. Onu besliyor, tuvalete götürüyor, hamakta sallıyor, diğer hayvanlarla fotoğraf çekilmesini sağlıyoruz.

Android ve iOS platformunda milyarca indirmeye ulaşan Benim Konuşan Tom serisinin yeni oyunu My Talking Hank’te (Benim Konuşan Hank'im) tropik bir adada şirin bir yavru köpekçikle vakit geçirmemiz isteniyor. Kendisini ilk görüşte sevdiren köpek dostumuzla vakit geçirmek tarif edilemez ancak biraz haylaz hareketler sergilediğinden bizi bazen zor durumda bırakabiliyor.

Fotoğrafçılığı sevdiğinden tavşancıklardan flamingoya adada yaşayan tüm hayvanlarla birlikte fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmiyoruz. Hank ile birlikte adanın farklı bölgelerinde seyahat ederek çektirdiğimiz fotoğraflardan albüm bile oluşturuyoruz.