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My Talking Lady Dog
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My Talking Lady Dog

(Android)
My Talking Lady Dog İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
My Talking Lady Dog
My Talking Lady Dog
My Talking Lady Dog
My Talking Lady Dog
My Talking Lady Dog

Sanal evcil köpeğiniz ile eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Konuşan hayvan oyunlarından birisi olan My Talking Lady Dog yani Türkçe adıyla Benim Konuşan Köpeğim Leydi, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarda oynanabilen bir oyundur. Çocukların çok sevdiği oyun tarzından birisi olan My Talking Lady Dog'u çocuklar çok sevecek.

Lady isimli bir köpeğin çeşitli aktivitelerde bulunduğu bir oyun olarak karşımıza çıkan My Talking Lady Dog, çocukların çok seveceği bir evcil hayvan oyunudur. Çocukların sabrını ve zekasını test eden oyunda çocuklarınızın becerilerini görebilir ve kapasitelerini görebilirsiniz. Çeşitli minik oyunlara ve çocuklar için zorlu görevlere sahip olan My Talking Lady Dog'da çocuklar tıpkı gerçek bir hayvan yetiştiriyormuş hissine kapılabiliyorlar. Bu nedenle eğer gerçek bir ev hayvanı alacaksınız My Talking Lady Dog oyununu bir geçiş süreci olarak değerlendirebilir ve çocuğunuzun tepkilerini ölçebilirsiniz. Çocukları hayvanları sevmesi için de önemli olan bu tarz oyunlar çocukların gelişimlerine de önemli şeyler katıyor.


My Talking Lady Dog'da yer alan oyunlar arasında diş fırçalama, giydirme, makyaj, konuşturma, tasarım ve yavru köpek yetiştirme gibi mini oyunlar yer alıyor. Bu nedenle çocuklar bu oyunu oldukça sevecek. Basit bir arayüzü de bulunan My Talking Lady Dog'u mutlaka indirmelisiniz.

My Talking Lady Dog oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
DigitalEagle
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