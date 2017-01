My Talking Lady Dog, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinde oynanabilecek bir evcil hayvan oyunudur. Çocukların çok sevdiği hayvan besleme ve konuşturma oyunu olan My Talking Lady Dog'da çocuklar eğlenceli vakit geçiriyorlar.

Konuşan hayvan oyunlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkan My Talking Lady Dog, yine çocukların hoşuna gidecek ve bağımlısı olacakları bir oyundur. Evcil hayvan oyunu olarak dikkat çeken My Talking Lady Dog, çocuklar için özenle hazırlanış zorlu bölümlere ve kolay kontrollere sahiptir. İçerisinde çocuklar için özel oyunlar da barındıran My Talking Lady Dog'da bir köpek yer alıyor ve çeşitli aktivitelerde bulunuyor. Gerçek bir hayvan yetiştirme hissi veren My Talking Lady Dog'u çocuklarınız için gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Ayrıca gerçek bir evcil hayvan almadan önce çocuğunuza bu oyunu oynatmakta da fayda var.

Diş fırçalama, elbise giydirme makyaj yapma ve konuşturma gibi minik oyunları içerisinde barındıran My Talking Lady Dog çocukların çok seveceği bir oyundur. Çocukların becerilerini ortaya çıkan oyunu mutlaka telefonlarınıza indirmelisiniz.

My Talking Lady Dog oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.