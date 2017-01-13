?     Geri Bildirim
Çekiliş
My Talking Tom
TamindirMobilOyunlarÇocukMy Talking Tom - Android İçin Benim Konuşan Tom'um Oyunu

My Talking Tom

(Android)
My Talking Tom İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
My Talking Tom
My Talking Tom
My Talking Tom
My Talking Tom

Sevimli kedi Tom ile vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Erkan Calp Son güncelleme 21 dakika önce

My Talking Tom (Benim Konuşan Tom’um) oyununda yavru kedi edinip büyümüş bir kedi olarak yetişmesine yardımcı oluyoruz. Evimize geldiğinde ilk bakışlarıyla içimizi eriten, kendini sevdirmeyi başaran sevimli kedi Tom’un bakımını tamamen biz üstleniyoruz. Besleme, uyutma, tuvalete götürme, oyunlar oynama her türlü aktiviteyi yapıyoruz.

Android platformunda milyarlarca indirmeye ulaşarak rekor kıran My Talking Tom Türkçe adıyla Benim Konuşan Tom’um oyununda animasyonlar tam küçük yaşta oyuncuların ilgisini çekecek kalitede hazırlanmış. Görsel çizgilerinin yanında kolay oynanış sunmasıyla da çocukların vazgeçmedikleri oyunlar arasında konuşan kedi Tom.

Sahibinin söylediklerini kendi sesiyle tekrarlayabilen yetenekli kedi Tom, onunla oyunlar oynanmasına bayılıyor. Onu dilediğimizce dürtüp gıdıklayabiliyoruz. Kendisini sevmemize izin veren sevimli dostumuz yerken de çok mutlu ancak tüm yiyecekleri; özellikle de faydalı olanları uzattığımızda yüzünü ekşiterek yapacağını yapıyor. Besleme dışında tuvaletini yaparken de yatakta da sevimliliğini kaybetmiyor.

My Talking Tom için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Outfit7
My Talking Tom QR Kodu Okutarak İndir

Çocuk Popülerleri

  1. Çocuklar İçin 7 Eğitici Oyun
    Çocuklar İçin 7 Eğitici OyunAndroid İçin Çocuk Oyunları Uygulaması
  2. Princess Salon
    Princess SalonAndroid için Prenses Giydirme ve Makyaj Yapma Oyunu
  3. My Talking Angela
    My Talking AngelaAndroid için Evcil Hayvan Bakma Oyunu
  4. TRT Kuzucuk
    TRT KuzucukAndroid için Çocuk Oyunu
  5. Barbie Magical Fashion
    Barbie Magical FashionAndroid için Barbie Oyunu

My Talking Tom Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster