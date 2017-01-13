My Talking Tom (Benim Konuşan Tom’um) oyununda yavru kedi edinip büyümüş bir kedi olarak yetişmesine yardımcı oluyoruz. Evimize geldiğinde ilk bakışlarıyla içimizi eriten, kendini sevdirmeyi başaran sevimli kedi Tom’un bakımını tamamen biz üstleniyoruz. Besleme, uyutma, tuvalete götürme, oyunlar oynama her türlü aktiviteyi yapıyoruz.

Android platformunda milyarlarca indirmeye ulaşarak rekor kıran My Talking Tom Türkçe adıyla Benim Konuşan Tom’um oyununda animasyonlar tam küçük yaşta oyuncuların ilgisini çekecek kalitede hazırlanmış. Görsel çizgilerinin yanında kolay oynanış sunmasıyla da çocukların vazgeçmedikleri oyunlar arasında konuşan kedi Tom.

Sahibinin söylediklerini kendi sesiyle tekrarlayabilen yetenekli kedi Tom, onunla oyunlar oynanmasına bayılıyor. Onu dilediğimizce dürtüp gıdıklayabiliyoruz. Kendisini sevmemize izin veren sevimli dostumuz yerken de çok mutlu ancak tüm yiyecekleri; özellikle de faydalı olanları uzattığımızda yüzünü ekşiterek yapacağını yapıyor. Besleme dışında tuvaletini yaparken de yatakta da sevimliliğini kaybetmiyor.