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My Talking Tom
TamindirMobilOyunlarÇocukMy Talking Tom - IPhone Ve IPad İçin Benim Konuşan Tom'um Oyunu

My Talking Tom

(iOS)
My Talking Tom İndir Hemen İndir

250 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
My Talking Tom
My Talking Tom
My Talking Tom
My Talking Tom
My Talking Tom

Konuşan kedi Tom ile tanışmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

My Talking Tom (Benim Konuşan Tom’um) oyunu, görselleri, animasyonları, kolay – eğlenceli oynanışıyla küçük yaşta oyuncuları kendisine çekiyor. Çocuğunuz, küçük kardeşiniz için gönül rahatlığıyla iPhone/iPad'e indirip beğenisine sunabileceğiniz eğlence dolu bir mobil oyun. Konuşan kedi Tom ile vaktin nasıl geçtiğini bilemeyeceksiniz.

Android, iOS ve Windows Phone platformunda milyarlarca indirmeye ulaşan ender oyunlardan My Talking Tom (Benim Konuşan Tom'um). Serinin bu oyununda yavru kedi olarak bize gelen Tom’un büyümüş bir kedi olarak yetişmesine yardımcı oluyoruz. Besleyerek, onunla oyunlar oynayarak, temizliğini yaparak, uyutarak sıcacık ortamında büyütüyoruz. Sıcak ortam demişken Tom’un kaldığı evi de dekore edebiliyoruz.

Kendini sevdirmekten keyif alan, bazı yiyeceklerin tadına hiç bakmamayı tercih eden, farelerle oynamayı seven kedi dostumuz Tom’un oyununda mini oyunlar da yer alıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Outfit7
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