My Talking Tom(iOS)
Konuşan kedi Tom ile tanışmalısınız.
My Talking Tom (Benim Konuşan Tom’um) oyunu, görselleri, animasyonları, kolay – eğlenceli oynanışıyla küçük yaşta oyuncuları kendisine çekiyor. Çocuğunuz, küçük kardeşiniz için gönül rahatlığıyla iPhone/iPad'e indirip beğenisine sunabileceğiniz eğlence dolu bir mobil oyun. Konuşan kedi Tom ile vaktin nasıl geçtiğini bilemeyeceksiniz.
Android, iOS ve Windows Phone platformunda milyarlarca indirmeye ulaşan ender oyunlardan My Talking Tom (Benim Konuşan Tom'um). Serinin bu oyununda yavru kedi olarak bize gelen Tom’un büyümüş bir kedi olarak yetişmesine yardımcı oluyoruz. Besleyerek, onunla oyunlar oynayarak, temizliğini yaparak, uyutarak sıcacık ortamında büyütüyoruz. Sıcak ortam demişken Tom’un kaldığı evi de dekore edebiliyoruz.
Kendini sevdirmekten keyif alan, bazı yiyeceklerin tadına hiç bakmamayı tercih eden, farelerle oynamayı seven kedi dostumuz Tom’un oyununda mini oyunlar da yer alıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Outfit7
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My Talking Tom Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı