My Talking Tom'un Yapımcısı Outfit7, 1 Milyar Dolara Satıldı!

Akıllı telefon tarihine damga vuran My Talking Tom ve türevleri oyuna sahip Güney Kıbrıslı şirket Qutfit7, 1 milyar dolara Çinlilere satıldı. Toplamda 5 milyar indirmeyi geçen bir istatistiğe sahip oyunlara sahip olan şirket, bir grup yatırımcıdan oluşan United Luck Consortium tarafından alındı. Önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleneceğine dair bilgi paylaşılmazken, oyunların akıbeti merak konusu oldu.

Akıllı telefonların 2007 yılında hayatımıza girmesinden iki yıl sonra, yani 2009'da kurulan Outfit7, bugüne kadar birçok başarılı yapıma imza attı. Dünya çapında başarıya ulaşan, 5.6 milyar cihaza indirilen My Talking Tom ve arkadaşları ile adını sektöre duyuran şirketin, 1 milyar dolara satılmış olması bir tesadüf değil. Eğer bilginiz varsa, My Talking Tom ve Arkadaşları'ndan oluşan YouTube kanalından da ciddi bir gelir elde edilmişti. Meşhur Fargo filminden Colin Hanks ve Sünger Bob Kare Şort’u seslendiren Tom Kenny’nin bulunduğu YouTube serisi, şimdiye kadar 10 milyardan fazla izlenmeye ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde şirket, My Talking Hank isimli son oyununu da yayınlamıştı. Bundan sonra akıbeti ne olacak hep birlikte göreceğiz.

İndir27 MB My Talking Tom Windows-phone Windows Phone için Konuşan Kedi Oyunu

İndir My Talking Tom Android Android İçin Benim Konuşan Tom'um Oyunu

İndir250 MB My Talking Tom iOS iPhone ve iPad İçin Benim Konuşan Tom'um Oyunu

İndir My Talking Hank Android Android İçin Benim Konuşan Hank'im Oyunu

İndir279 MB My Talking Hank iOS iPhone ve iPad İçin Benim Konuşan Hank'im Oyunu

Çocuklar Koşun! My Talking Hank Yayınlandı Hemen İndirin!