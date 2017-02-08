MyScript Stylus, Android telefon ve tabletlerde çalışan bir el yazısı aktarma uygulamasıdır.

Eğer yeni nesil klavyelerden sıkıldıysanız ya da kullanmaktan çok haz etmiyorsanız, MyScript Stylus sizin için ilginç ve bir o kadar da başarılı bir çözümle geliyor. Bu uygulama ile birlikte, el yazınızı kolayca telefonunuza aktarabilecek ve bu yolla iletişim kurabileceksiniz. Kullanması bir hayli kolay olan bu uygulama ile hızlıca elektronik postalarınızı ya da diğer mesajlarınızı göndermeniz de mümkün olacak.

MyScript Stylus'un çalışma mantığı oldukça kolay: Bir kalem yardımıyla ekranda çıkan boşluğa yazmak istediklerinizi kendi el yazınızla yazıyorsunuz. Sonrasında uygulama hassas algılama metotları ile bu yazıları kıvrımlarına göre algılıyor ve telefonunuzun yazı diline çeviriyor. Kullanımı çok basit olan bu uygulamaya dair daha detaylı bilgileri ise hemen aşağıda yer alan videoyu izleyerek edinmeniz mümkün.