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MyScript Stylus
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MyScript Stylus

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
MyScript Stylus
MyScript Stylus
MyScript Stylus
MyScript Stylus

El yazınızı birebir telefonunuza aktarın!

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 2 saat önce

MyScript Stylus, Android telefon ve tabletlerde çalışan bir el yazısı aktarma uygulamasıdır. 

Eğer yeni nesil klavyelerden sıkıldıysanız ya da kullanmaktan çok haz etmiyorsanız, MyScript Stylus sizin için ilginç ve bir o kadar da başarılı bir çözümle geliyor. Bu uygulama ile birlikte, el yazınızı kolayca telefonunuza aktarabilecek ve bu yolla iletişim kurabileceksiniz. Kullanması bir hayli kolay olan bu uygulama ile hızlıca elektronik postalarınızı ya da diğer mesajlarınızı göndermeniz de mümkün olacak. 

MyScript Stylus'un çalışma mantığı oldukça kolay: Bir kalem yardımıyla ekranda çıkan boşluğa yazmak istediklerinizi kendi el yazınızla yazıyorsunuz. Sonrasında uygulama hassas algılama metotları ile bu yazıları kıvrımlarına göre algılıyor ve telefonunuzun yazı diline çeviriyor. Kullanımı çok basit olan bu uygulamaya dair daha detaylı bilgileri ise hemen aşağıda yer alan videoyu izleyerek edinmeniz mümkün. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
MyScript
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