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MyScript Stylus
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MyScript Stylus

MyScript Stylus İndir Hemen İndir

118 MB
Editör Puanı: 4/5
4
MyScript Stylus
MyScript Stylus
MyScript Stylus
MyScript Stylus

Klavyenizi kendi el yazınızla değiştirin!

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 29 dakika önce

MyScript Stylus, iPhone ve iPad üzerinde kullanılabilen bir el yazısı okuma uygulamasıdır. 

Yeni nesil klavyeler çoğumuz için problem yaratabiliyor. Kimi zaman parmaklarımızın büyük olması, kimi zaman da ta olarak alışamamamız sebebiyle bu klavyeleri kullanmaktan kaçınabiliyoruz. MyScript Stylus bu problemi kendine göre çözmeye çalışan ve bunu farklı bir yolda deneyen bir uygulama. Bu uygulama ile birlikte telefon ekranına kendi el yazınızla yazmanız mümkün olacak.

MyScript Stylus'u yükledikten sonra telefonunuzda yazı yazılması gereken bir yer geldiğinde, ekranın altından boş bir ekran çıkıyor. Bu ekrana bir kalem yardımıyla direkt olarak yazı yazabiliyorsunuz. Uygulamanın hassas algılama algoritması ile yazdıklarınız tam olarak algılandıktan sonra yazmak istediğiniz yere aktarılıyor. Yukarıdaki resimlerden de görebileceğiniz gibi çoğu zor yazıları bile algılayabilen uygulamaya dair daha detaylı bilgileri ise hemen aşağıda yer alan videoyu izleyerek alabilirsiniz. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
MyScript
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