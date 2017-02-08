MyScript Stylus
Klavyenizi kendi el yazınızla değiştirin!
MyScript Stylus, iPhone ve iPad üzerinde kullanılabilen bir el yazısı okuma uygulamasıdır.
Yeni nesil klavyeler çoğumuz için problem yaratabiliyor. Kimi zaman parmaklarımızın büyük olması, kimi zaman da ta olarak alışamamamız sebebiyle bu klavyeleri kullanmaktan kaçınabiliyoruz. MyScript Stylus bu problemi kendine göre çözmeye çalışan ve bunu farklı bir yolda deneyen bir uygulama. Bu uygulama ile birlikte telefon ekranına kendi el yazınızla yazmanız mümkün olacak.
MyScript Stylus'u yükledikten sonra telefonunuzda yazı yazılması gereken bir yer geldiğinde, ekranın altından boş bir ekran çıkıyor. Bu ekrana bir kalem yardımıyla direkt olarak yazı yazabiliyorsunuz. Uygulamanın hassas algılama algoritması ile yazdıklarınız tam olarak algılandıktan sonra yazmak istediğiniz yere aktarılıyor. Yukarıdaki resimlerden de görebileceğiniz gibi çoğu zor yazıları bile algılayabilen uygulamaya dair daha detaylı bilgileri ise hemen aşağıda yer alan videoyu izleyerek alabilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- MyScript
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