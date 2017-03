Nadir Pokemon'u Yakalayınca Sevinçten Kalp Krizi Geçirerek Öldü!

Geçtiğimiz sene çıktıktan sonra dünyayı kasıp kavuran Pokemon GO çılgınlığı halen devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Pokemon GO geçtiğimiz senenin Temmuz ayında bölge kısıtlamalı olarak, yani sadece belli ülkelerde çıkış yapmıştı. Buna rağmen Pokemon GO alternatif yöntemler kullanılarak indirilerek ülkemiz de dahil olmak üzere bölge kısıtlamasının dışında yer alan ülkelerde indirilerek oynanabilmişti.

Pokemon GO'nun artırılmış gerçeklik temelli bir oyun olması beraberinde çeşitli tehlikeleri de getirmişti. Pokemon GO oynayan ve bu amaçla ıssız yerlere giden oyuncuların gasp edildiğine, oyuncuların trafikte Pokemon GO oynarken kaza yaptıklarına ya da yüksek yerlerden düşerek ciddi şekilde yaralandıklarına tanık olmuştuk. Son yaşanan olayda ise durum ve olayın kahramanı biraz farklı.

Singapur'da yaşanan olayın kahramanı 67 yaşındaki Liang Weiming. Pokemon GO oynamak için bir hayli yaşlı biri olan Weiming, Pokemon GO'da 28. seviyeye ulaşan usta bir Pokemon GO oyuncusuydu. Fakat son yakaladığı Pokemon, kendisine mutlulukla birlikte ölüm de getirdi.

Paylaşılan bilgilere göre 200'den fazla Pokemon'a sahip olan Weiming, uzun bir süredir Lapras adlı özel Pokemon'un peşinde koşuyordu. Eşiyle birlikte bir tatil yerini ziyaret eden Weiming burada Lapras'ın izini bulmuş ve aylar sonra nihayet Lapras'ı yakalama fırsatını elde etmişti. Weiming, en sonunda Lapras'ı yakaladı ve bu olaya çok sevindi. Sevinci o kadar büyüktü ki kalbi bu durumu kaldıramadı ve iflas etti. Daha önceden de kalp rahatsızlığı bulunan Weiming hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Weiming'in ölümü düşünüldüğünde mutlu bir şekilde hayata gözlerini yumduğu söylenebilir.

