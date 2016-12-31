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Nail It
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Nail It

Nail It İndir Hemen İndir

148 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Nail It
Nail It
Nail It
Nail It
Nail It

Bir çiviyi tahtaya çakmak ne kadar zor olabilir?

Gökhan Abay Son güncelleme 2 saat önce

Nail It, basit gibi görünen ama uzun süre bağımlılık yaratan bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız veya iPad tabletlerinizden oynayabileceğiniz oyunda, çiviyi tahtaya her çakışınızda bir puan kazanacaksınız. Tabi bunu yapmak sandığınızdan daha zor olacak. Şimdi dilerseniz oyuna biraz daha yakından bakalım.

Her beceri oyunu gibi Nail It oyunu da, zamanlamanın ve dikkatli olmanın önemli olduğu bir yapım. Tam dikkatinizi vermiş ve oyuna odaklanmışken, karşınıza bir tehlike çıkıyor ve bir anda ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Bir çivi çakmak ne kadar zor olabilir derken, işte bunu kastediyorum. Aralarda karşımıza çıkan engellere karşı çok dikkatli olmalıyız ve başa dönmemek için çekiçle onlara vurmamalıyız. Daha avantajlı hale gelmek için de güç artırıcılardan destek alabiliriz. Çekiç zamanla güncellenecek ve daha güçlü hale geleceğiz.

Eğer keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oyun arıyorsanız Nail It'i ücretsiz indirebilirsiniz. Her yaşa hitap etmesi nedeniyle herkese öneririm.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
The Mascoteers
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